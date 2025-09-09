Le borse della regione Asia-Pacifico mostrano andamenti contrastanti, con gli investitori che si preparano al possibile taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve statunitense previsto per la prossima settimana. Nel frattempo, l’indice Nikkei giapponese ha raggiunto un nuovo massimo storico in seguito alle dimissioni del primo ministro Shigeru Ishiba.

Durante le contrattazioni, Tokyo ha registrato una flessione dello 0,4%, mentre Hong Kong ha guadagnato lo 0,65%. I mercati cinesi invece si sono mossi negativamente, con Shanghai in calo dello 0,6% e Shenzhen che ha segnato una perdita più marcata dell’1,24%. In controtendenza invece Seul, che ha chiuso con un aumento dell’1,26%.

L’attenzione degli investitori si concentra particolarmente su due eventi importanti in programma questa settimana: giovedì si terrà infatti la riunione della Banca Centrale Europea e verranno rilasciati i dati sull’inflazione negli Stati Uniti. Parallelamente, continua a tenere banco la situazione politica in Francia dopo la crisi di governo e la caduta dell’esecutivo guidato da François Bayrou.