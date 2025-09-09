A settembre si registra un calo significativo delle tariffe del gas nel mercato libero, tanto che chi opta ora per la migliore offerta disponibile può risparmiare fino a 312 euro all’anno rispetto ai prezzi dello scorso inverno.

Questa è la sintesi fornita da Assium, l’associazione che rappresenta gli utility manager, che ha analizzato l’andamento delle proposte commerciali pubblicate sul Portale dedicato gestito da Arera e Acquirente Unico.

Per quanto riguarda il prezzo fisso, scegliendo oggi la migliore offerta sul mercato, la spesa annua media per il gas nelle principali città italiane si attesta intorno a 1.556 euro per famiglia, considerando un consumo di 1.400 metri cubi all’anno. Assium spiega che, rispetto alle offerte migliori registrate sullo stesso Portale a febbraio 2025, quando la bolletta media si aggirava intorno a 1.765 euro, si osserva una diminuzione dell’11,8%, equivalente a un risparmio medio di quasi 210 euro annui per utenza.

Analizzando invece le migliori offerte a prezzo variabile, la spesa annua scende ulteriormente a una media di 1.540 euro nelle principali città italiane. In questo caso, il divario rispetto allo scorso inverno, quando la bolletta media ammontava a circa 1.852 euro all’anno, raggiunge quasi il 17%, con un risparmio medio di 312 euro annui per famiglia.

Federico Bevilacqua, presidente di Assium, commenta:

“Questo è un momento particolarmente favorevole per gli utenti che desiderano cambiare fornitore o rinegoziare la propria offerta con l’attuale gestore al fine di ridurre le spese in bolletta.”

Bevilacqua aggiunge inoltre:

“È importante ricordare che le offerte effettivamente disponibili dai fornitori sono molteplici e spesso superiori a quelle pubblicate sul Portale di Arera. Per massimizzare i risparmi e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, evitando trappole o condizioni sfavorevoli, è consigliabile rivolgersi a personale qualificato come gli utility manager, esperti che possono consigliare le proposte con tariffe competitive e garanzie adeguate.”