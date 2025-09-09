Un’operazione strategica nel settore delle energie rinnovabili. Pioneer Point Partners LLP, fondo di investimento inglese specializzato nelle infrastrutture sostenibili, ha acquisito la maggioranza di Arpex, operatore torinese di soluzioni fotovoltaiche per il settore commerciale e industriale. L’ingresso del nuovo socio di maggioranza segna una svolta per l’azienda, che si prepara a un ambizioso piano di sviluppo pluriennale per evolvere da installatore a produttore diretto di energia.

Arpex: dalla consulenza all’autoconsumo

Fondata nel 2000 a Settimo Torinese, Arpex si è affermata come un player di riferimento nella progettazione e installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici di medie e grandi dimensioni. Negli ultimi 15 anni ha realizzato oltre 200 impianti in Italia, per una capacità totale di 150 MWp. I ricavi nel 2024 si sono attestati a circa 17 milioni di euro, con un Ebitda di circa 5 milioni.

L’operazione consentirà ad Arpex di rafforzare la propria posizione sul mercato nazionale, con l’obiettivo di diventare un primario produttore diretto di energia in modalità “behind the meter”, ovvero con impianti dedicati all’autoconsumo da parte delle aziende clienti. Questo modello permette alle imprese di produrre energia pulita in loco, riducendo significativamente i costi e contribuendo alla sostenibilità.

I fondatori restano alla guida, arriva Antonio Urbano

L’accordo prevede che i soci fondatori di Arpex mantengano una quota di minoranza e continuino a guidare le attività operative. A supportarli in questa nuova fase di crescita sarà un management team guidato da Antonio Urbano, già CEO di Sistema Rinnovabili e professionista di lunga esperienza nel settore.

Urbano, Presidente e Amministratore Delegato di Arpex Investimenti, ha commentato l’operazione con entusiasmo: “Arpex nasce da una cultura tecnica che negli anni si è trasformata in un know-how industriale unico, riconosciuto e apprezzato da sempre più clienti. Il percorso societario evolve ora verso una nuova fase di crescita, grazie all’ingresso di un socio autorevole come Pioneer Point Partners, uno tra i principali investitori europei in infrastrutture sostenibili, che rafforza la credibilità finanziaria e l’affidabilità di Arpex come player nel percorso di decarbonizzazione delle imprese italiane”.

Il piano di sviluppo e l’investimento di Pioneer

L’investimento iniziale del fondo di Pioneer Point Partners sarà utilizzato per finanziare una prima tranche di 50 progetti “ready-to-build” già in portfolio. L’obiettivo a medio-lungo termine è ambizioso: arrivare a sviluppare fino a 100 nuovi progetti all’anno.

L’operazione su Arpex rappresenta il terzo investimento in Italia per il fondo Pioneer Infrastructure Partners II SCSp, che ha superato l’obiettivo di raccolta iniziale, chiudendo ad aprile 2024 con impegni per oltre 1,1 miliardi di euro.

Advisor dell’operazione

Nell’acquisizione, Pioneer Point Partners è stata affiancata da Prothea come advisor finanziario, dallo studio legale internazionale Gianni & Origoni per i profili legali e da EY Parthenon per la due diligence finanziaria. Per gli aspetti fiscali e di strutturazione, il fondo è stato assistito da CBA Studio legale e tributario.