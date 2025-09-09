L’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna chiude il primo semestre 2025 con numeri da record. I dati approvati dal Consiglio di Amministrazione presieduto da Enrico Postacchini confermano un andamento solido, trainato da un aumento del traffico e da un piano di investimenti strategici che stanno dando i primi frutti.

Il numero dei passeggeri ha raggiunto quota 5.302.379, segnando un incremento del 5,1% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Un risultato significativo, dovuto in particolare alla forte crescita registrata nei primi tre mesi dell’anno. Anche i movimenti aerei sono aumentati, toccando quota 41.009 (+3,3% sul 2024), mentre il load factor medio è salito all’83,6%. Il traffico internazionale continua a dominare, rappresentando il 75,6% del totale, e cresce più velocemente rispetto a quello nazionale. Unica nota di contrazione per la merce trasportata, calata del 4,3% a 26.947 tonnellate.

Ricavi e risultati finanziari: gli investimenti spingono i conti

Sul fronte finanziario, i ricavi consolidati si attestano a 84,7 milioni di euro, con una crescita del 10,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. Questo andamento positivo è legato in gran parte ai ricavi per servizi aeronautici (+4,2% a 35,9 milioni) e, soprattutto, a quelli per servizi di costruzione, che mostrano un’impennata del 39,1% a 20,4 milioni, riflettendo gli importanti investimenti in corso. Anche i ricavi non aeronautici crescono, sebbene in modo più contenuto (+2,4%), grazie in particolare al business Retail. L’EBITDA si attesta a 25,4 milioni di euro, in leggero aumento (+1,5%), mentre l’utile netto di competenza del Gruppo registra un balzo del 6,9%, arrivando a 11,5 milioni di euro.

Le dichiarazioni dell’AD: un aeroporto “in costante sviluppo”

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale Nazareno Ventola ha commentato i risultati con grande soddisfazione: “Il primo semestre del 2025 presenta numeri significativi sul versante sia dei volumi sia dei risultati economico-finanziari, confermando l’immagine di uno scalo in costante sviluppo, capace di far fronte ad elevati flussi di traffico in una fase di realizzazione di importanti investimenti. Il passaggio allo status di aeroporto coordinato e il completamento di diversi progetti hanno reso possibile un miglioramento sensibile del livello di servizio, raccogliendo i frutti dei numerosi investimenti realizzati e in corso, con servizi all’avanguardia in Italia e in Europa come, ad esempio, la possibilità di imbarcare nel bagaglio a mano liquidi oltre i 100ml grazie alle macchine radiogene di terza generazione. Inoltre, abbiamo inaugurato una prima parte del nuovo parcheggio multipiano, che mette attualmente a disposizione 1.000 posti auto ed altre opere sono in procinto di essere completate: il nostro piano di sviluppo va avanti secondo il programma”.

Piano investimenti e innovazioni

Gli investimenti complessivi del Gruppo nel semestre sono stati pari a 22 milioni di euro, destinati sia a infrastrutture (15,2 milioni) che all’operatività aeroportuale (6,8 milioni). Tra le opere già completate, spiccano l’ampliamento dell’area controlli di sicurezza con l’installazione di otto nuove macchine radiogene e l’inaugurazione di una prima parte del nuovo parcheggio multipiano P6, che offre già 1.000 posti auto e ne avrà 2.218 a regime. La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo si è attestata a -17,2 milioni di euro, influenzata anche dal pagamento di dividendi per 17 milioni di euro.