Matteo Salvini ha ufficialmente indicato il giovane deputato e segretario regionale Alberto Stefani come suo successore alla guida del Veneto, dopo l’era di Luca Zaia. Il sostegno è arrivato rapidamente anche dal governatore uscente: «Sosteniamo Stefani come candidato del centrodestra», ha affermato Zaia, dando così il via libera definitivo alla successione.

Superate quindi le resistenze di alcuni alleati riguardo al passaggio della guida della Regione Veneto nelle mani della Lega, è tempo di organizzare la squadra e schierare chi guiderà il partito nelle prossime sfide. Ed è proprio Stefani, descritto come un talento precoce, a essere designato come il leader ideale, sebbene l’appoggio degli alleati resti fondamentale.

A soli 32 anni, Stefani vanta un percorso di prim’ordine. Diplomato con il massimo dei voti al liceo, si è laureato con 110 e lode in Giurisprudenza presso l’Università di Padova, sua città natale, con una tesi in Diritto canonico. Nel mondo politico ha rapidamente scalato le posizioni: a 22 anni era già consigliere comunale di minoranza nel suo comune natale, Borgoricco; a 26 è entrato in Parlamento diventando il più giovane deputato in Italia a quel tempo; poco dopo è stato eletto sindaco con una larga maggioranza.

Nonostante la sua giovane età, Stefani si presenta come una personalità con una notevole maturità politica, spesso esprimendosi con toni ispirati a quelli della tradizione democristiana, formazione culturale che non ha nemmeno conosciuto direttamente. È considerato un vero «enfant prodige» della politica italiana, con un futuro promettente davanti a sé. La sua candidatura per succedere a un’icona come Zaia ne rappresenta la conferma definitiva.

Un gesto di coraggio e responsabilità civile

Recentemente, Stefani ha arricchito il proprio profilo con un atto di grande senso civico. Durante un viaggio verso un impegno politico, ha assistito a una situazione di violenza domestica: un uomo stava aggredendo la propria compagna nella vettura che lo precedeva. Senza esitare, Stefani ha contattato immediatamente le forze dell’ordine e si è messo all’inseguimento dell’aggressore, contribuendo in modo determinante alla sua cattura.

Alberto Stefani ha dichiarato:

“Ritengo doveroso intervenire quando si assiste a situazioni di violenza, soprattutto se si tratta di violenza contro le donne. Ognuno deve fare la propria parte per garantire che simili comportamenti vengano fermati.”

Questo episodio testimonia non solo la sua dedizione alla politica, ma anche un autentico impegno civico e umano, che lo contraddistingue come figura emergente nel panorama veneto e nazionale.

La sua candidatura rappresenta dunque un passaggio generazionale e una sfida importante per il centrodestra, chiamato a confermare il ruolo di guida del Veneto per i prossimi anni. La figura di Stefani potrebbe essere decisiva per consolidare il consenso della Lega e proseguire le politiche di successo avviate da Zaia.

È stata una scena difficile da dimenticare quella a cui ho assistito, una situazione al limite dell’incredibile. Non potevo rimanere in silenzio», racconta. Per un esponente della Lega, rappresenta quasi un riconoscimento d’onore.

Negli ultimi anni, all’interno del partito, è passato da commissario a segretario regionale e, con la nomina conferitagli da Matteo Salvini lo scorso anno, ha assunto il ruolo di vicesegretario federale. Un fedelissimo del leader, dunque, anche se la sua posizione interna è spesso considerata più simbolica che sostanziale. Come buon militante della Lega, si è sempre dimostrato molto attento alle esigenze del territorio e delle comunità locali.

«Per me l’identità si traduce in politica locale, in comunità, nella tutela dell’ambiente ma senza un approccio ideologico. Identità significa anche proteggere i nostri confini e valorizzare la nostra storia», spiega con determinazione.

Ha instaurato un rapporto con Luca Zaia che oscilla tra l’amichevole e il rispettoso, evitando accuratamente ogni rottura o contrasto nei confronti del governatore del Veneto.

Proveniente da una famiglia comune — con un padre libero professionista e una madre casalinga — ha una sorella gemella che lavora come infermiera. La sua passione non è limitata alla politica: nel tempo libero si dedica alla pittura, preferendo l’olio e la tempera, con particolare attenzione ai paesaggi, e coltiva anche la scrittura, conservando però grande riservatezza su quest’ultima attività.

Non è escluso che tenga un diario personale. Con una carriera politica così intensa e molteplici tappe già raggiunte, oltre ad altre in arrivo, il materiale per redigere una biografia dettagliata e appassionante non manca di certo.

Impegno e identità nella politica territoriale

La sua visione politica si fonda su un rapporto stretto con il territorio e le comunità locali, valutando con attenzione le esigenze e le peculiarità di ogni realtà. Nell’ambito della Lega, questo approccio rappresenta un punto di riferimento per la valorizzazione delle specificità regionali e per la tutela delle tradizioni, ma anche per una visione sostenibile dell’ambiente.

Il ruolo di vicesegretario federale, pur essendo considerato in parte simbolico, gli consente di mantenere un dialogo costante all’interno del partito e di rappresentare al meglio le istanze del territorio nelle dinamiche nazionali.

Una figura in ascesa e la sua dimensione privata

Il percorso politico di questa figura emerge da una famiglia equilibrata, con una presenza femminile forte accanto a lui. La passione per l’arte e la letteratura, seppur tenuta con discrezione, testimonia una personalità complessa, che si nutre non solo di impegni istituzionali ma anche di interessi culturali che arricchiscono la sua visione del mondo e della politica.

In prospettiva, la sua esperienza e il suo profilo multifacetico potrebbero portarlo a ricoprire posizioni di rilievo sempre maggiori, diventando una figura chiave nel panorama politico locale e nazionale.