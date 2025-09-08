Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, insieme all’amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa, e al presidente dell’Anfia, Roberto Vavassori, solleciteranno con decisione la Commissione Europea affinché trasformi immediatamente il dialogo strategico in iniziative concrete.

Questo è quanto dichiarano in una nota congiunta a seguito di un incontro tenutosi a Palazzo Piacentini, durante il quale sono stati esaminati temi rilevanti per il futuro dell’industria automobilistica sia italiana sia europea, oltre ad un aggiornamento sulle attività di Stellantis sul territorio nazionale.

In particolare, durante l’incontro è stato approfondito il tema dei veicoli commerciali, sottolineando la necessità e l’urgenza di rivedere le normative attualmente vigenti a livello europeo, considerate non realistiche e potenzialmente dannose per la crescita e la sostenibilità futura del settore.

Un altro punto centrale è stato affrontare le modalità per incentivare la produzione di automobili di piccole dimensioni, segmento cruciale nel mercato italiano, tramite una promozione mirata a un’evoluzione della regolamentazione europea.

Urso, Filosa e Vavassori hanno convenuto di riaffrontare a breve una riunione dedicata all’aggiornamento dello studio riguardante la competitività e le prospettive della filiera industriale italiana.

Inoltre, hanno pianificato di intensificare nei prossimi giorni il confronto con la Commissione Europea e con gli Stati membri, con l’obiettivo di ripristinare la neutralità tecnologica e di introdurre maggior flessibilità nelle normative sulle emissioni di CO2 per veicoli leggeri e pesanti.