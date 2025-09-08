Toscana Aeroporti continua la sua corsa da record. Per il terzo mese consecutivo, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa ha superato la soglia del milione di passeggeri, stabilendo un nuovo primato mensile. Ad agosto 2025, sono stati registrati 1,1 milioni di passeggeri, segnando una crescita del +6,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un risultato solido, trainato sia dal traffico internazionale (+6,6%) che da quello nazionale (+7,2%).

Un’estate da primato

Il successo di agosto conferma un trend di crescita costante per i due aeroporti toscani. Nei primi otto mesi dell’anno, il traffico totale ha raggiunto i 6,7 milioni di passeggeri, con un miglioramento dell’+8,7% rispetto al 2024.

I singoli scali brillano: Pisa e Firenze da record

Entrambi gli aeroporti hanno contribuito a questo risultato storico. L’Aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” ha registrato il suo miglior agosto di sempre, con 385 mila passeggeri e una crescita dell’8,4%. La performance è stata spinta in particolare dal traffico internazionale (+10,5%), che ha compensato una leggera flessione di quello nazionale (-3,5%). Le rotte più battute in partenza da Firenze sono state: Parigi, Londra, Amsterdam, Barcellona e Monaco di Baviera. Il successo continua anche nei primi otto mesi del 2025, con il superamento dei 2,5 milioni di passeggeri e una crescita del +9,2% rispetto all’anno precedente.

Anche l’Aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” ha segnato il suo miglior mese di sempre, con 686 mila passeggeri e un incremento del +5,8%. La crescita è stata sostenuta sia dal traffico internazionale (+4,3%) che da quello nazionale (+11,3%). Le rotte principali da Pisa si confermano Londra, Tirana, Palermo, Catania e Bruxelles. Il dato progressivo è impressionante: per la prima volta, la soglia dei 4 milioni di passeggeri è stata superata già ad agosto, con un totale di 4,1 milioni e una crescita dell’+8,4% sui primi otto mesi del 2024.