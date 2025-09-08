Cambio della guardia ai vertici del tennis mondiale. Jannik Sinner è stato detronizzato e ha ceduto il titolo degli US Open e la posizione di numero 1 del mondo a Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dopo una lunga rincorsa, ha completato il sorpasso imponendosi in quattro set con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, 6-4 in una finale che ha visto l’azzurro commettere troppi errori e offrire una prestazione al di sotto delle sue medie.

Una finale a senso unico (o quasi)

Nonostante il ritardo nell’inizio del match per le misure di sicurezza, con il presidente statunitense Donald Trump presente, Alcaraz è partito fortissimo. Lo spagnolo si è mostrato impeccabile, mentre Sinner è apparso subito falloso, soprattutto con il dritto. A parte l’acuto del secondo set, vinto dall’altoatesino, il match è stato dominato da “Carlitos”, che ha capitalizzato gli errori non da lui commessi dall’italiano, tra cui due dritti a botta sicura finiti fuori in momenti cruciali.

La fine di un’era (e l’inizio di una nuova)

Con questa sconfitta, Sinner ha perso la vetta del ranking dopo 65 settimane, un periodo iniziato a giugno 2024. Alcaraz, dal canto suo, torna numero uno del mondo nello stesso modo in cui vi era salito la prima volta nel 2022, vincendo a New York a soli 19 anni, il più giovane di sempre. Una sconfitta pesante per Jannik, che ora si ritrova a inseguire il rivale, in una rivalità che vede i ruoli ribaltati.

Le parole di Sinner dopo la sconfitta

Nonostante la delusione, Sinner ha mostrato grande sportività nel commentare il risultato. “Ho provato a fare il meglio, ma stavolta non è andata”, ha detto l’azzurro. “Complimenti a Carlos, straordinario – ha aggiunto -. Bravissimi lui e tutto il team. Godetevi questo momento. Io voglio però ringraziare anche la mia squadra, che mi assiste e supporta sempre. Abbiamo fatto comunque un grande lavoro in questa stagione, che è stata incredibile”. Infine, un saluto al pubblico e un appuntamento per il futuro: “Sono stato felice di essere stato nuovamente qui. È sempre un torneo bellissimo. Con un pubblico straordinario che mi ha regalato belle sensazioni. Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo“.