Antonio Filosa, amministratore delegato di Stellantis, ha definito «cordiale» l’incontro avuto con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, sottolineando l’importanza di collaborare per il futuro del settore automotive.

Imparato: “Gli obiettivi Ue per la transizione non sono più raggiungibili”

Jean-Philippe Imparato, responsabile dell’area Europa di Stellantis, durante una tavola rotonda allo IAA Mobility 2025 di Monaco, ha espresso dubbi sulla fattibilità degli obiettivi europei per il settore automobilistico al 2030 e 2035. Ha spiegato che tali target non risultano più realizzabili senza un possibile calo del mercato di circa il 30% o un collasso finanziario per molti produttori europei.

Ha inoltre accolto con favore l’avvio di un dibattito strategico sull’evoluzione della normativa a livello europeo, definendolo un momento necessario per adattare le regole ai cambiamenti del mercato.

Imparato ha aggiunto che gran parte del piano industriale “Dare Forward” rimane valido e maturo, sebbene alcune parti possano essere soggette a modifiche. Tra queste, l’obiettivo di elettrificare completamente la gamma entro il 2030 è stato definito ormai fuori portata per ragioni legate all’andamento del mercato.

Ha riferito che, insieme al ceo Antonio Filosa, è stata avviata una discussione approfondita sul piano “Dare Forward” per aggiornare la visione di Stellantis in un’ottica di medio-lungo termine, ossia per i prossimi 5-10 anni.

Critiche dal mondo politico: “Serve un piano industriale serio e vincolante”

Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo parlamentare alla Camera, e Alice Ravinale, capogruppo in Regione Piemonte per Alternativa Verde Sinistra (AVS), hanno espresso critiche nei confronti dell’incontro tra il ministro Urso e il ceo Filosa.

Secondo loro, non basta una semplice “sintonia” sull’elettrificazione: è indispensabile un piano industriale concreto, che rappresenti un impegno vincolante e chiaro su dove e cosa si produrrà, accompagnato da garanzie per l’occupazione.

Hanno denunciato come già da tempo manchi una strategia affidabile nel settore, evidenziando con preoccupazione la pratica, recentemente adottata da Stellantis, di trasferire personale italiano in Serbia per la produzione di modelli elettrici di massa, aggravando ulteriormente la crisi degli stabilimenti nazionali come quello di Mirafiori, che ha visto attivata una cassa integrazione continuativa da 18 anni.

Questi esponenti politici hanno inoltre accusato il Governo di tagliare i finanziamenti all’automotive e di non intervenire a tutela del settore e dei suoi lavoratori, mentre il gruppo guidato da John Elkann procede con delocalizzazioni senza offrire garanzie per il futuro produttivo in Italia.

Concludendo, hanno chiesto al ministro Urso di smettere di fare da portavoce alle multinazionali e di assumere un ruolo attivo nella protezione dell’industria italiana, delle persone impegnate in questo settore e del futuro economico del Paese, richiedendo azioni concrete e trasparenti per il rilancio degli investimenti e della produzione nazionale.