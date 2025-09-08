SECO S.p.A. chiude il primo semestre 2025 con risultati in crescita, superando le aspettative del management. L’azienda, specializzata in tecnologie per l’Edge AI e l’IoT, ha visto un aumento dei ricavi e una significativa espansione dei margini di profitto, in un contesto di graduale ripresa degli ordini e di un quasi completo destocking.

Ricavi e redditività in forte crescita

I ricavi consolidati si attestano a €98,4 milioni, in crescita del 3,2% rispetto ai €95,3 milioni dello stesso periodo del 2024. A trainare la performance è la ripresa della domanda, che ha contribuito al recupero dei volumi di vendita in quasi tutte le aree geografiche. Solo l’area EMEA risente della debolezza dell’economia tedesca.

Ancora più significativa la crescita della redditività. Il margine lordo (Gross margin) si espande dal 52,7% al 53,4%, raggiungendo i €52,5 milioni (+4,4%). L’EBITDA adjusted segna un balzo in avanti del 27,3%, passando da €15,8 milioni a €20,1 milioni, con un’incidenza sui ricavi che sale dal 16,6% al 20,5%. Un miglioramento “più che proporzionale” attribuibile alla leva operativa e al controllo delle spese operative. L’utile netto adjusted raddoppia quasi, con una crescita dell’85% a €7,3 milioni.

Le mosse strategiche e il piano di sviluppo

Il management di SECO si mostra prudentemente ottimista per la seconda metà dell’anno. La strategia aziendale punta a rafforzare il posizionamento come “partner end-to-end in grado di abilitare la trasformazione dall’Edge all’AI”. A testimoniare questo impegno sono i recenti lanci di nuove soluzioni. In luglio è stato lanciato il SECO Application Hub, un marketplace digitale con oltre 150 applicazioni AI/ML, che accelera il deployment di soluzioni sui dispositivi edge. Ad agosto è stata rilasciata Clea OS 2.0, un aggiornamento del sistema operativo embedded con nuove funzionalità di sicurezza e supporto a lungo termine (Long-Term Support) per la conformità normativa. Infine, a settembre è stato reso disponibile il Developer Center, un portale online che semplifica l’accesso alla documentazione tecnica e accelera il time-to-market per sviluppatori e system integrator.

La dichiarazione dell’AD

Massimo Mauri, nella foto, Amministratore Delegato di SECO, ha commentato i risultati: “Con ricavi e profittabilità superiori alle nostre attese, i risultati semestrali hanno confermato il positivo slancio già anticipato nei trimestri precedenti. L’espansione dei margini riflette i benefici della nostra leva operativa e di un’accurata ottimizzazione dei costi, mentre gli indicatori della domanda da parte dei clienti continuano a mostrare un andamento favorevole. Pur in un contesto esterno ancora fluido, caratterizzato da incertezza geopolitica e tensioni commerciali, rimaniamo prudentemente ottimisti per la restante parte dell’anno e crediamo di essere in linea per conseguire una crescita profittevole e sostenuta. Mai come ora l’innovazione guida le scelte strategiche dei nostri clienti, e il nostro portafoglio si arricchisce costantemente di nuove soluzioni a valore aggiunto – dall’Application Hub al Developer Center – rafforzando il nostro posizionamento quale partner end-to-end in grado di abilitare la trasformazione dall’Edge all’AI”.