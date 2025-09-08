Roberto De Luca, governatore della Campania, ospite a L’Aria che tira su La7, non risparmia critiche verso la candidatura di Roberto Fico per la leadership politica regionale. Con ironia, ha commentato le prime dichiarazioni di Fico definendole “banalità” e manifestando riserve sul percorso che si intravede all’orizzonte.

Durante l’intervista, De Luca ha sottolineato che in Campania sono già attive alcune delle politiche sociali più avanzate in Italia e ha contestato l’idea che la candidatura di Fico possa portare nuove soluzioni alla questione della povertà.

Riguardo al ruolo di Giuseppe Conte, presente a Napoli per sostenere Fico, il governatore ha riconosciuto un atteggiamento corretto da parte dell’ex presidente del Consiglio, pur criticando la modalità con cui sono state anticipate le candidature prima della definizione dei programmi.

Al riguardo, De Luca ha chiarito:

“Da parte di Conte c’è stata una grande correttezza, mi ha detto: discutiamo prima dei programmi. Poi c’è stata questa fuga in avanti, prima i nomi e poi i programmi. Non va bene perché è politica politicante.”

Riguardo all’atteggiamento di Fico, De Luca ha aggiunto:

“È arrivato e ci siamo illuminati di immenso, ma discuteremo, ho sentito tante banalità.”

Alla domanda se si sentisse “illuminato di immenso”, De Luca ha replicato fermamente, ribadendo che la povertà in Campania non è una novità e che politiche di sostegno sono già operative, quindi non c’era bisogno di aspettare Fico per affrontare questa tematica.

Il governatore ha espresso inoltre un netto rifiuto verso l’ipotesi di un Reddito di cittadinanza a livello regionale o qualsiasi altro provvedimento simile proposto dai Movimento 5 Stelle, precisando che non intende sostenere iniziative di stampo clientelare.

De Luca ha chiarito:

“Io mi sto muovendo sulla linea che avevamo: prima i programmi.”

Critiche alla politica in Puglia

Il governatore campano ha inoltre commentato un episodio avvenuto in Puglia, definendolo una “sceneggiata” e sottolineando che a Napoli si predilige gestire certe dinamiche in ambito teatrale piuttosto che politico.

De Luca ha fatto riferimento alla situazione politica locale con queste parole:

“Si poteva mai dire a Vendola: non ti candidare perché mi fai ombra?”

In chiusura, ha manifestato anche un appropriato disappunto verso il suo esclusione dalla Festa dell’Unità, evento storicamente legato al Partito Democratico, definendo tale atteggiamento come indice di una “solita cafoneria”.

Nel suo nuovo libro «La Sfida», la leader Elly Schlein sceglie con attenzione le parole e le persone di cui parlare. Curiosamente, la sua segretaria non viene mai menzionata, scelta dettata da un profondo rispetto.

Riferendosi alla recente gestione politica, Schlein commenta criticamente l’esclusione del presidente più votato dalla Festa nazionale del Partito Democratico, definendo questa decisione come «la solita mancanza di rispetto e di buon gusto».

Parlando poi di suo figlio Piero, nominato segretario unico e unitario del Pd in Campania, Schlein sottolinea come il suo nome sia un ostacolo per certi ambienti poco inclini al confronto civile. Spiega infatti:

Elly Schlein ha detto:

«Per i cafoni può pesare che porti il mio nome, ma per chi ha rispetto e apertura mentale non è così. Mio figlio deve essere giudicato solo per le sue qualità. Spesso si ricorre a meccanismi ipocriti per evitare di affrontare la valutazione reale delle persone.»

Queste dichiarazioni offrono uno spaccato sulla complessità interna al Pd, dove questioni di immagine personale e criteri di valutazione professionale si intrecciano fortemente.

Inoltre, il punto di vista di Schlein evidenzia una critica implicita a certi atteggiamenti culturali nel dibattito politico, invitando a un approccio più rispettoso e meritocratico nell’analisi delle competenze.