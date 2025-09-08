Predict S.p.A., PMI Innovativa specializzata nell’healthcare e nella diagnostica in vivo, ha ottenuto l’aggiudicazione di una gara indetta dall’Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari. L’operazione, finanziata nell’ambito del PNRR, rientra nel progetto a cascata “THE – TUSCANY HEALTH ECOSYSTEM – PROGETTO E.C.C.O.”. L’azienda fornirà all’Istituto due Mistral Sampler, speciali dispositivi per la “breath analysis”, per un valore complessivo di 79.000 euro.

Un nuovo approccio alla diagnostica

I due Mistral Sampler saranno impiegati nel progetto E.C.C.O. (Esame dei Composti Organici Volatili nel cancro del Colon), coordinato dalla Dott.ssa Elisabetta Martinelli. L’obiettivo della ricerca è trovare nuove metodologie diagnostiche non invasive per la prevenzione del tumore al colon-retto. Attualmente, la tecnica diagnostica “gold-standard” è la colonscopia, un esame invasivo che il progetto punta ad affiancare con procedure più confortevoli e sicure per il paziente, basate sull’analisi del respiro. Il progetto coinvolge diversi enti di ricerca, tra cui le Università di Pisa, Firenze e Siena, il CNR e l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

Un dispositivo innovativo per la prevenzione

Il Mistral Sampler è un dispositivo medico brevettato a livello europeo, in grado di raccogliere la frazione terminale dell’espirato umano (End Tidal Air) per l’analisi dei composti organici volatili (VOCs). L’obiettivo è individuare i biomarcatori che indicano la presenza di patologie, rendendo la procedura non invasiva e facilmente ripetibile. Questa tecnologia promette di diventare un metodo preliminare e complementare alle tecniche di imaging avanzate, aprendo la strada a nuove prospettive per lo screening e il monitoraggio del cancro del colon-retto.

Le dichiarazioni del management

Isa Cafagna, Vice Presidente e Amministratore Esecutivo di Predict, ha dichiarato: “Al momento, la tecnica diagnostica gold-standard per il tumore al colon-retto è la colonscopia, un esame invasivo che si svolge in regime ambulatoriale. Il nostro obiettivo è sviluppare una metodologia di screening non invasiva che possa affiancare le tecniche attuali, migliorando il comfort e la sicurezza per i pazienti. In questo contesto, l’aggiudicazione di questa gara conferma la leadership di Predict nella breath analysis come supporto nei percorsi di ricerca rivolti a innovare il campo della medicina e della prevenzione. L’analisi del respiro può costituire un metodo preliminare e complementare alle tecniche di imaging avanzate, aprendo nuove prospettive promettenti per lo screening e il monitoraggio del cancro del colon-retto. Attraverso la nostra Strategic Business Unit Mistral, continuiamo a condurre diversi trial clinici in parallelo per consolidare la nostra tecnologia di screening innovativa sul territorio”.