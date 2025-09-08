Il mondo della gastronomia e in particolare quello dei formaggi è al centro dell’attenzione con la nuova uscita di InForma, la rivista nazionale dell’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf). Protagonista della copertina di questo mese è Edoardo Raspelli, il noto critico gastronomico che in un’intervista esclusiva a Fiorenzo Cravetto racconta il suo profondo legame con il settore lattiero-caseario.

Il parere di Raspelli: tra passato e presente

Il critico, conosciuto per il suo stile diretto e senza compromessi, non risparmia giudizi sulla cucina contemporanea. “L’estetica a volte prevale sui sapori. Spero che i cuochi più giovani sappiano uscire dalla sbornia della cucina-spettacolo reimparando la grande lezione delle trattorie italiane che servivano piatti gustosi con i prodotti del territorio, senza gocce, schiumette e vuoti effetti speciali”, dichiara a InForma. Nel corso dell’intervista, Raspelli ripercorre la sua lunga carriera, dagli esordi al Corriere di Informazione, dove diede vita alla prima rubrica di critica gastronomica “imparziale”, fino ai suoi incontri con leggende della cucina italiana come Gualtiero Marchesi e Vissani. Non mancano le confidenze personali: i suoi formaggi del cuore, rivela, sono il Bettelmatt e il Castelmagno.

Onaf, l’organizzazione che valorizza il formaggio italiano

Fondata a Cuneo nel 1989 e presieduta da Pier Carlo Adami, l’Onaf si è distinta per aver introdotto in Italia la tecnica dell’assaggio come strumento di promozione dei formaggi di qualità. L’associazione, che ha sede nel castello di Grinzane Cavour, oggi può contare su una rete capillare di delegazioni in tutta la penisola e anche nel Canton Ticino, con oltre 5.000 tra soci e maestri assaggiatori. Il loro impegno è volto a promuovere sia le grandi DOP sia i “gioielli” dei piccoli produttori, incentivando lo sviluppo del caseo-turismo.

Dal 2020, l’Onaf ha lanciato il progetto delle “Città del Formaggio“, un riconoscimento assegnato a 39 località italiane, dalla Sicilia al Friuli. Tra queste, anche Roma, insignita del titolo nel marzo di quest’anno. La rivista ufficiale dell’associazione, InForma, diretta da Elio Ragazzoni, è la voce del mondo della cultura casearia da oltre dodici anni.

Le 39 Città del Formaggio Onaf

Piemonte: Roccaverano, Novara, Perosa Argentina, Formazza, Melle. Lombardia: Bergamo, Gorgonzola, Centro Valle Intelvi, Morbegno, Pandino. Liguria: Genova. Trentino Alto Adige: Mezzano di Primiero, Campo Tures. Veneto: Thiene, Povegliano, Istrana, Borgo Valbelluna, Asiago. Friuli Venezia-Giulia: Gemona del Friuli. Emilia Romagna: Forlimpopoli. Toscana: Manciano. Umbria: Vallo di Nera. Lazio: Roma, Bracciano, Picinisco. Abruzzo: Farindola. Molise: Agnone. Campania: Agerola, Vico Equense, Capaccio Paestum, Alvignano. Puglia: Gioia del Colle. Basilicata: Moliterno. Sicilia: Enna, Poggioreale, Novara di Sicilia, Vizzini, Godrano, Santo Stefano Quisquina.