Lo storico Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si prepara a vivere una nuova stagione di gloria. Concluse le ultime finiture, l’impianto è pronto a ospitare le gare di curling e para curling dei Giochi Olimpici del 2026. Già teatro delle Olimpiadi del 1956, lo stadio è stato rinnovato e valorizzato, ritrovando la sua centralità e il suo prestigio nel panorama sportivo internazionale.

Un restauro che unisce passato e futuro

Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sottolinea come i lavori abbiano permesso di preservare il forte legame con la storia dell’impianto. “Le lavorazioni in corso rappresentano un valore aggiunto reso possibile grazie alle economie e all’efficienza dei lavori principali, che hanno consentito di integrare ulteriori interventi attesi dalla comunità”, si legge nella nota. Tra gli interventi più significativi, la salvaguardia della pavimentazione storica, realizzata in collaborazione con la Sovrintendenza veneta, e la messa in sicurezza della copertura interna in legno, parte originaria delle prime Olimpiadi invernali italiane.

Tecnologia e sostenibilità per il futuro

Il restauro non si è limitato al recupero storico, ma ha introdotto anche nuove dotazioni tecnologiche. Un moderno impianto a led sul tabellone segnapunti resterà a disposizione della squadra locale di hockey e per i futuri eventi sportivi. Un’eredità concreta che unisce tradizione, cultura e innovazione, rafforzando l’immagine di Cortina come una delle capitali mondiali degli sport invernali. La scelta di valorizzare il curling come disciplina simbolo dei prossimi giochi, con la cornice suggestiva del ghiaccio ampezzano, conferma la volontà di proiettare lo stadio verso un futuro di grande rilevanza sportiva.