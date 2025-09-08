La coordinatrice cittadina della lista Manfredi Sindaco, Angela Cammarota, ha annunciato l’espulsione del consigliere comunale di maggioranza Demetrio Paipais. Tale provvedimento arriva a seguito delle dichiarazioni del consigliere sul possibile sostegno politico a Roberto Fico per la candidatura in Regione Campania, considerate “del tutto inaccettabili e incompatibili” con la permanenza nella lista.

Paipais ha risposto all’espulsione sottolineando che la decisione evidenzia una preoccupante chiusura nei confronti della libertà di opinione politica e ha annunciato una riflessione sulla sua posizione e futuro collocamento politico.

Nel comunicato diffuso dalla coordinatrice Cammarota si ricorda come Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, quattro anni fa abbia promosso un progetto inclusivo e di “campo largo” capace di radunare forze progressiste e riformiste. Questa visione, attuata con successo in città, è stata indicata come modello nazionale applicabile anche in Regione Campania, specialmente con la candidatura autorevole e coerente di Roberto Fico.

Il gruppo comunale legato al sindaco Manfredi ha quindi ribadito il suo impegno su questa linea politica, precisando che chiunque non la condivida si pone automaticamente fuori dal loro progetto.

Demetrio Paipais ha così motivato la sua presa di posizione pubblica:

“Ieri ho manifestato apertamente la mia preoccupazione per l’ipotesi di un accordo politico improbabile a sostegno di Roberto Fico in Regione Campania. Un’intesa innaturale tra Mastella, Cesaro e De Luca che temo non porterà a veri cambiamenti su questioni fondamentali come la sanità e i servizi ai cittadini.”

Il rischio principale è che continuino a prevalere le stesse dinamiche e gli stessi protagonisti. Recentemente ho appreso che il gruppo consiliare Lista Civica per Manfredi, di cui faccio parte, ha deciso di espellermi proprio a seguito delle dichiarazioni che ho rilasciato.

Avrei potuto mantenere il silenzio, restando così all’interno di quella che viene considerata la coalizione favorita alle prossime elezioni regionali, favorita anche dall’astensione di migliaia di elettori ormai delusi da certi meccanismi politici, ha aggiunto Paipais. Tuttavia, ritengo fondamentale prendere una posizione netta, per il bene della mia regione e nel rispetto della libertà di espressione e del pensiero politico, valori per me imprescindibili rispetto a ogni interesse personale.