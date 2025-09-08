Next Geosolutions, leader nel settore delle geoscienze marine e quotata su Euronext Growth Milan, annuncia un’operazione strategica per rafforzare la propria presenza nel mercato energetico internazionale. Il gruppo ha infatti aperto una nuova sede in Medio Oriente, con la costituzione della società “Next Geosolutions Middle East (FZE)” registrata nella Sharjah Airport International Free Zone (SAIF-Zone) negli Emirati Arabi Uniti. Una mossa che si inserisce nel piano di espansione dell’azienda, con l’obiettivo di intercettare il potenziale di crescita del settore Oil&Gas che, secondo le stime, potrebbe superare i 100 miliardi di euro entro il 2030 nella sola area del Medio Oriente.

Servizi a 360° e nuove sinergie

La nuova filiale mediorientale di Next Geosolutions opererà offrendo i servizi core del gruppo, come quelli di indagine geofisica e geotecnica offshore, sfruttando l’expertise e le tecnologie consolidate della capogruppo. L’apertura è stata resa possibile anche dall’acquisizione di Rana Subsea, che permetterà di arricchire l’offerta con servizi di subsea e diving, fornendo così soluzioni integrate che coprono l’intero ciclo di vita dei progetti offshore. A supporto dell’operatività, Next Geosolutions Middle East potrà contare su una nuova area logistica dedicata all’interno della SAIF-Zone, garantendo stoccaggio, mobilitazione rapida e accesso alla flotta navale e alle risorse del gruppo per progetti in tutto il Golfo.

Un manager di esperienza alla guida

A capo della nuova sede è stato nominato Alessandro La Tassa, che ricoprirà il ruolo di General Manager. Residente negli Emirati Arabi Uniti, La Tassa porta con sé oltre 15 anni di esperienza internazionale nella gestione di progetti di survey offshore in Medio Oriente e in circa 15 Paesi nel mondo. Ha ricoperto ruoli di rilievo in aziende leader del settore come Saipem e Fugro, e ha collaborato con le principali compagnie energetiche mondiali, sviluppando una solida competenza nell’ingegneria e nel posizionamento di strutture e condotte offshore.

Il commento del CEO

Giovanni Ranieri, nella foto, CEO di Next Geosolutions, ha commentato così l’apertura: “L’apertura della nuova sede in Medio Oriente rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita, volto non solo a continuare il processo di espansione del footprint di NextGeo in modo sostenibile e strategico, ma anche a incrementare e consolidare la presenza del Gruppo in un mercato altamente strategico. La scelta di affidare la guida ad Alessandro La Tassa mostra come la nostra volontà sia quella di coniugare una visione internazionale con un know-how locale, offrendo ai nostri clienti soluzioni sicure e di alto valore aggiunto.”