Domenico «Mimmo» Lucano, europarlamentare e sindaco di Riace, è stato dichiarato incandidabile dalle commissioni elettorali dei tribunali di Reggio Calabria e Cosenza, impedendogli così di partecipare alle prossime elezioni regionali in Calabria.

Lucano, che era capolista del movimento Avs nelle circoscrizioni sud e nord, è stato escluso dalla competizione elettorale a causa dell’applicazione della legge Severino, in seguito alla condanna a 18 mesi per falso emessa nell’ambito del procedimento giudiziario «Xenia».

I suoi rappresentanti legali, gli avvocati Andrea Daqua e Giuliano Saitta, hanno già presentato ricorso contro questa decisione.

La vicenda si sviluppa in un contesto politico complesso, in cui la legge Severino si applica per impedire l’elezione di candidati condannati per reati incompatibili con la funzione pubblica. Tale normativa ha l’obiettivo di garantire la trasparenza e l’integrità nelle istituzioni, incidendo così sul profilo dei candidati e sulle dinamiche elettorali.

Il caso di Domenico Lucano assume particolare rilievo per il suo ruolo di primo piano nella politica locale e europea, nonché per il dibattito che ha suscitato sulle modalità di reintegrazione sociale e politica delle persone sottoposte a provvedimenti giudiziari.

L’evoluzione del ricorso e le eventuali decisioni successive avranno un impatto significativo sulla composizione delle liste elettorali e sulla mobilitazione degli elettori nelle alleanze rappresentate da Avs.

La situazione resta in fase di aggiornamento, in attesa di ulteriori sviluppi giudiziari e politici.