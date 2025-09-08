La domenica del 7 settembre è stata una giornata di grande emozione per Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, che ha accolto la nascita della sua seconda figlia, Maria Antonietta, venuta al mondo all’ospedale Di Venere di Bari. La piccola pesa 3,170 chili e la nascita è avvenuta grazie alla compagna di Emiliano, la 40enne artista di Monopoli Valeria Gentile.

Il presidente pugliese ha atteso con grande gioia insieme ai suoi stretti collaboratori questo momento speciale, accompagnato da figure a lui vicine come il fidato Gianni Paulicelli, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile e l’amministratore unico di Arca Puglia, Piero De Nicolo.

Per Emiliano, già padre di tre figli – Giovanni, Francesca e Pietro – avuti dall’ex moglie, è stata una giornata da dedicare esclusivamente alla famiglia, allontanando momentaneamente le questioni politiche e le discussioni relative a possibili candidature future, sulle quali ha solo annunciato che si esprimerà “a tempo debito”.

Durante tutta la giornata, il presidente ha ricevuto numerosi messaggi di congratulazioni. Ai parenti e agli amici più prossimi è stato inviato un breve video tramite WhatsApp, con le prime immagini di Maria Antonietta mentre viene assistita dal personale sanitario. La bambina è in ottime condizioni di salute e ha suscitato grande tenerezza con la sua naturale bellezza.

Il nome Maria Antonietta – secondo quanto riferiscono fonti vicine all’entourage del governatore – sarebbe stato scelto diversi mesi fa in onore della nonna materna, simbolo di un legame familiare profondo e importante.

Michele Emiliano ha commentato la nascita:

“Sono felicissimo per questo dono immenso che ci è stato fatto. Dopo settimane impegnative, è un momento di pura gioia e serenità che voglio condividere con chi mi è vicino.”

Questo evento familiare rappresenta per il presidente della Puglia una pausa significativa rispetto alle tensioni politiche dell’ultimo periodo, inclusi i dissidi con altri esponenti locali, primo fra tutti Antonio Decaro.

La nascita di Maria Antonietta è così accolta come un nuovo inizio, un momento di armonia da cui ripartire anche sul fronte pubblico e istituzionale.