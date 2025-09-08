MAIRE (nella foto, l’a. d. Alessandro Bernini) si aggiudica un’importante commessa nel Regno Unito per la produzione di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF). Attraverso la sua controllata NEXTCHEM, e in particolare la divisione MyRechemical, il gruppo ha ottenuto un contratto di ingegneria da Altalto Ltd., società creata da Velocys per lo sviluppo di progetti SAF nel Paese. L’accordo riguarda uno studio di ingegneria per un impianto a Immingham, nel Lincolnshire, che sfrutterà le tecnologie proprietarie NX Circular™ e NX CPO™ di NEXTCHEM.

Un impianto strategico per la decarbonizzazione del Regno Unito

L’impianto, che dovrebbe entrare in funzione nel 2030, punta a produrre 30 milioni di litri (circa 23 mila tonnellate) di SAF all’anno, contribuendo agli obiettivi del SAF Mandate del Regno Unito. La materia prima sarà costituita da rifiuti solidi urbani (MSW) e rifiuti commerciali e industriali (C&I). Si stima che il SAF prodotto da questo impianto basterà ad alimentare oltre 500 voli all’anno sulla rotta Londra-New York.

La tecnologia proprietaria di NEXTCHEM

Al centro del progetto ci sono le soluzioni tecnologiche di NEXTCHEM. La tecnologia di gassificazione NX Circular™ permetterà di convertire i rifiuti in gas di sintesi (syngas), che verrà poi trasformato in carburanti sostenibili attraverso la tecnologia Fischer-Tropsch di Velocys. L’applicazione combinata con la tecnologia NX CPO™ (Controlled Partial Oxidation) ottimizza il processo di produzione del syngas, garantendo un’elevata efficienza e riducendo l’impronta di carbonio del prodotto finale. MyRechemical non solo fornirà la tecnologia, ma coordinerà anche altri partner e servizi di ingegneria, coinvolgendo l’NX Engineering District di Catania e altre società del Gruppo MAIRE.

Benefici ambientali ed economici

Il progetto di Altalto prevede una significativa riduzione delle emissioni di gas serra, con un risparmio stimato di oltre 100.000 tonnellate di CO₂-equivalente all’anno, anche grazie alla cattura del carbonio (CCS). Oltre a valorizzare i rifiuti residui, l’impianto creerà circa 100 posti di lavoro permanenti e 1.000 diretti e 300 indiretti durante la fase di costruzione. L’obiettivo è anche quello di migliorare la bilancia dei pagamenti del Regno Unito riducendo le importazioni di carburante.

Fabio Fritelli, Managing Director di NEXTCHEM, ha commentato: “Questo riconoscimento conferma la validità e la flessibilità della nostra proposta tecnologica, che risponde alle esigenze degli attori del settore della mobilità, in particolare nell’aviazione dove la decarbonizzazione è di fondamentale importanza.”