Tre eccellenze del Made in Italy, la Mozzarella di Bufala Campana Dop, la Ricotta di Bufala Campana Dop e il Prosciutto di San Daniele Dop, uniscono le forze per un ambizioso piano di promozione in Europa. L’iniziativa, denominata “Campagna d’Europa“, mira a conquistare nuovi consumatori nel Vecchio Continente, diffondendo lo stile di vita italiano con il claim “La Dolce vita“. Il progetto congiunto prevede campagne di digital e outdoor advertising, insieme a una serie di eventi e degustazioni.

Una campagna multimediale tra capitali e metropoli

Il piano di promozione toccherà quattro Paesi chiave: Francia, Germania, Belgio e Olanda. Per tutto il mese di settembre, una campagna di digital advertising affiancherà una massiccia campagna outdoor, con affissioni e totem nelle stazioni della metropolitana e nei centri commerciali di Parigi, Lione, Berlino e Colonia. L’iniziativa non si limita alla pubblicità: oltre 15 eventi sono previsti tra settembre e novembre 2025, toccando le principali città dei Paesi coinvolti, tra cui Amsterdam, Bruxelles, Düsseldorf e Stoccarda. Questi appuntamenti, che si svolgeranno in sedi istituzionali e locali di tendenza, includeranno masterclass e degustazioni guidate per intercettare sia gli addetti ai lavori che i consumatori finali.

La voce dei presidenti dei consorzi

“Abbiamo lanciato un piano di promozione ambizioso, scegliendo di andare dove è in aumento la voglia di mozzarella di bufala Dop. Così guardiamo al futuro, alle nuove generazioni di consumatori, raccontando come nascono prodotti unici al mondo e anche come saperli esaltare al meglio. Con gli amici del San Daniele, portiamo all’estero il saper fare italiano, che fa tendenza nel mondo”, ha commentato Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di Tutela Mozzarella di Bufala Campana Dop.

Sara Consalvo, presidente del Consorzio di Tutela Ricotta di Bufala Campana Dop, ha sottolineato: “Questo progetto segna il debutto del nostro Consorzio nei contesti internazionali. Siamo un prodotto fresco e giovane, con enormi potenzialità di crescita sui mercati e siamo impegnati a diffondere innanzitutto la conoscenza della nostra eccellenza, adatta a ogni scenario, dalla pasticceria all’alta cucina”.

Infine, Nicola Martelli, presidente del Consorzio del Prosciutto di San Daniele Dop, ha dichiarato: “Il Consorzio prosegue il suo impegno nei mercati esteri per rafforzare la conoscenza del San Daniele attraverso varie attività promozionali. In questo progetto siamo accanto ad altri prodotti del Made in Italy per rappresentare un paniere di eccellenze proprio nei contesti di convivialità che rappresentano lo stile del cibo italiano. L’obiettivo è raggiungere i consumatori presentando i prodotti con maggior forza promozionale, grazie a una campagna strutturata, diffusa e congiunta”.