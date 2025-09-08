Banca Mediolanum ha registrato nel mese di agosto una raccolta netta complessiva pari a 610 milioni di euro. Da inizio anno, il totale ammonta a 7,71 miliardi di euro.

Per quanto riguarda il risparmio gestito, la raccolta netta mensile si attesta a 661 milioni di euro, mentre nel periodo da gennaio ad agosto raggiunge la cifra di 6,08 miliardi di euro.

Nel corso del mese sono stati erogati nuovi finanziamenti per un valore di 166 milioni di euro, portando il totale da inizio anno a 2,46 miliardi di euro. I premi derivanti dalle polizze di protezione hanno raggiunto i 15 milioni di euro nel solo agosto e complessivamente 154 milioni dall’inizio dell’anno.

Massimo Doris, amministratore delegato, ha commentato:

“Dopo la pausa estiva guardiamo con ottimismo all’ultima parte dell’anno, sostenuti dalle iniziative recentemente lanciate. Tra queste, una nuova campagna promozionale che propone un rendimento lordo annuo del 3% su somme vincolate per 6 mesi, valida fino alla fine di ottobre, concepita per attrarre nuova liquidità. Inoltre, stiamo dedicando un rinnovato impegno ai prodotti previdenziali e ai Piani Individuali di Risparmio (PIR).”