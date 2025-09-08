A partire dal 2026, il contributo dedicato alle famiglie con bambini fino a 36 mesi per la frequenza degli asili nido sarà ampliato. Non interesserà più esclusivamente gli asili nido pubblici e privati autorizzati, ma includerà anche i micronidi, strutture che accolgono i bambini tra i tre e i trentasei mesi di età, contribuendo con le famiglie alla loro cura, educazione e socializzazione.

Il beneficio si estende inoltre alle sezioni primavera, riservate ai bambini di età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi, nonché ai servizi integrativi autorizzati, come spazi gioco e servizi educativi in ambito domiciliare, nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti.

Queste precisazioni sono state fornite da una circolare dell’INPS.

Invece, restano esclusi dal bonus i costi sostenuti per centri rivolti a bambini e famiglie che non rientrano nell’ambito dell’educazione per la prima infanzia, quali ad esempio i servizi ricreativi o le attività di pre e post-scuola.

Il bonus è destinato ai bambini nati dal 2024 e varia da un minimo di 1.500 euro per famiglia con un indicatore ISEE superiore a 40.000 euro, fino a un massimo di 3.600 euro per gli ISEE inferiori a tale soglia. Per i bambini nati prima del 2024, i parametri sono ripartiti in tre fasce, con un limite massimo di 3.000 euro.

INPS spiega:

“Le domande presentate dal 1° gennaio 2026, se accolte, avranno validità anche per gli anni successivi, fino al mese di agosto dell’anno in cui il bambino compie tre anni, subordinatamente alla verifica dei requisiti e alla prenotazione delle mensilità.”

Per ottenere il contributo per l’asilo nido sarà necessario allegare la documentazione comprovante il pagamento di almeno una rata della retta. Nel caso di strutture pubbliche con pagamento posticipato, basterà l’iscrizione o l’inserimento in graduatoria. Inoltre, per beneficiare del contributo a sostegno domiciliare, sarà richiesta una certificazione da parte del pediatra che attesti l’impossibilità di frequenza a causa di gravi patologie croniche.