A livello comunitario, si assiste a un aumento significativo delle aziende che scelgono di uscire dalla quotazione in borsa, fenomeno noto come delisting, ovvero la rimozione dei titoli dal mercato regolamentato. Questa tendenza incide negativamente sull’accesso al capitale, sulla liquidità dei mercati e sulle opportunità offerte agli investitori.

Tra il 2010 e il 2022, il numero di società quotate nell’Unione Europea è diminuito di circa il 15%, passando da 7.400 a poco più di 6.300. Solo nel 2023, i mercati Euronext hanno registrato 110 operazioni di delisting, quasi triplicate rispetto all’anno precedente, con una capitalizzazione complessiva cancellata dal listino pari a 467 miliardi di euro. Nel quinquennio 2019-2023, sulle piattaforme Euronext si sono registrate 355 operazioni di delisting, con una crescita annua composta dell’8,5%. Una minore presenza di società quotate determina meno occasioni di investimento e una concentrazione di mercato che riduce la liquidità e la trasparenza. Ogni delisting, quindi, erode l’ecosistema finanziario, complicando il finanziamento delle piccole e medie imprese (PMI) e favorendo una dipendenza crescente dal credito bancario o dall’investimento privato attraverso private equity.

Questi aspetti sono approfonditi nel report della Rome Business School dal titolo “Il fenomeno dei delisting in Europa: dinamiche, attori e implicazioni per i mercati dei capitali”, curato da Francesco Baldi, docente dell’International Master in Finance della stessa scuola, insieme a Massimiliano Parco, economista presso il Centro Europa Ricerche, e Valerio Mancini, direttore del centro di ricerca di RBS.

Analizzando le singole piazze finanziarie europee, emerge un quadro differenziato. La Borsa di Parigi risulta la più colpita, con 22 delisting nel 2023 sul mercato principale, che hanno comportato la rimozione di oltre 404 miliardi di euro di capitalizzazione, quasi l’intera cifra europea e superiore al record del 2019, fermo a 392 miliardi. La Borsa di Milano si distingue invece per il numero delle operazioni, 24 nel complesso nel 2023, con circa due terzi concentrati nel segmento dedicato alle PMI (16 delisting). Tuttavia, l’impatto economico ha evidenziato una forte polarizzazione: più di 10 miliardi di euro persi sul listino principale, mentre sull’Euronext Growth Milan si è registrata una perdita inferiore a un miliardo.

Ad Amsterdam, la situazione è opposta: nel 2023 si è raggiunto un picco di 13 delisting, ma con un valore economico limitato a 6,5 miliardi di euro, lontano dai livelli di 75 miliardi nel 2020 e 90 miliardi nel 2022. La Borsa di Bruxelles mantiene un ruolo marginale, con soli 7 delisting e 4,9 miliardi di capitalizzazione rimossi, ben al di sotto del massimo del 2019 (7,6 miliardi).

Il quadro generale indica chiaramente che non è tanto il numero delle operazioni a determinare l’impatto sistemico, quanto piuttosto la natura e la dimensione delle società coinvolte. Francesco Baldi spiega:

“Il fenomeno del delisting in Europa non deve essere interpretato unicamente come un segnale di debolezza del mercato azionario regolamentato, bensì come l’esito di un processo di riorganizzazione strategica, in cui le imprese valutano la quotazione alla luce delle trasformazioni del contesto competitivo, regolamentare e finanziario.”

Gli attori del delisting e l’evoluzione degli investimenti

Tra i protagonisti principali del fenomeno di delisting in Europa figurano gli investitori attivisti e gli investitori istituzionali. Gli attivisti, spesso fondi hedge o investitori con partecipazioni ridotte, esercitano pressione sulle aziende per modifiche di governance o strategie, talvolta promuovendo l’uscita dal mercato regolamentato. In parallelo, gli investitori istituzionali come fondi pensione, compagnie assicurative e asset manager, indirizzano le società verso modelli sostenibili, con un focus crescente sui criteri ESG (Environmental, Social, Governance) e sulle strategie di lungo termine.

Nel primo semestre del 2025 sono state registrate 129 campagne attiviste a livello globale, con un calo moderato del 12% rispetto all’anno precedente, ma con un ruolo sempre più importante del mercato europeo, come evidenziato da Barclays. Inoltre, le analisi previsionali di Alvarez & Marsal segnalano oltre 140 potenziali obiettivi di campagne attiviste nel continente nei prossimi 18 mesi, delineando un panorama ancora dinamico e in evoluzione.