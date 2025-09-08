La produzione industriale tedesca rialza la testa a luglio 2025, superando le aspettative degli analisti e segnando un segnale incoraggiante per l’economia della locomotiva d’Europa. I dati provvisori diffusi dall’Ufficio federale di statistica (Destatis) mostrano un aumento dell’1,3% su base mensile in termini reali, al netto degli effetti stagionali e di calendario, un dato che batte il +1,1% previsto.

Frenata trimestrale ma segnali di ripresa

Nonostante la robusta crescita di luglio, il quadro trimestrale (maggio-luglio 2025) mostra una leggera contrazione dello 0,1% rispetto al periodo precedente. Tuttavia, il dato mensile indica una netta inversione di tendenza rispetto alla revisione di giugno, che ha visto una diminuzione dello 0,1% (rispetto al provvisorio -1,9%). Tale revisione è stata causata da dati corretti e aggiuntivi forniti da una grande azienda del settore automobilistico.

I settori che hanno fatto la differenza

L’aumento della produzione a luglio è stato in gran parte trainato da settori chiave. La produzione di macchinari e attrezzature è balzata del 9,5%, segnando la performance migliore del mese. Un contributo significativo è arrivato anche dall’industria automobilistica (+2,3%) e dall’industria farmaceutica (+8,4%). La produzione di energia, al contrario, ha segnato un calo del 4,5%, impattando negativamente sul dato complessivo.

Performance del manifatturiero e dei beni strumentali

A luglio, la produzione nell’industria, esclusi energia e costruzioni, è cresciuta del 2,2%. Questo dato conferma la vitalità del settore manifatturiero. In particolare, tutti e tre i principali gruppi industriali hanno registrato aumenti:

Beni strumentali : +3,0%

: +3,0% Beni di consumo : +2,1%

: +2,1% Beni intermedi: +0,8%

Anche il settore delle costruzioni ha visto un leggero aumento, pari allo 0,3%.

Industrie energivore in difficoltà

Un punto dolente rimane la produzione dei settori industriali ad alta intensità energetica, che è cresciuta solo dello 0,4% a luglio. Su base trimestrale, questi settori hanno visto una diminuzione del 2,6% rispetto ai tre mesi precedenti, e un calo del 4,8% su base annua, confermando le difficoltà legate ai costi energetici.