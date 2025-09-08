Il bilancio finale dell’esodo estivo del 2025 segna un record di traffico sulle strade italiane, ma senza le temute code. Secondo l’Osservatorio mobilità stradale di Anas, nella foto l’a. d. Claudio Andrea Gemme, dal 25 luglio al 7 settembre, la rete stradale e autostradale ha visto transitare 330 milioni di veicoli. Nonostante questo volume imponente, non si sono registrate criticità significative.

Partenze intelligenti e traffico distribuito

La fluidità del traffico è stata favorita da un cambiamento nelle abitudini degli automobilisti italiani. Due spostamenti su tre sono avvenuti nei giorni feriali, contribuendo a distribuire i flussi ed evitare ingorghi. Questa strategia, definita da Anas “partenza intelligente”, ha premiato chi ha scelto di mettersi in viaggio nei giorni con meno bollini rossi, garantendo percorsi più sicuri e confortevoli. L’efficacia di questo approccio ha limitato le congestioni, ottimizzando i tempi di percorrenza.

Rientri e aumento della mobilità metropolitana

Con la fine delle vacanze e la riapertura delle scuole, l’ultima settimana ha visto un’inversione di tendenza. Il traffico “metropolitano” è aumentato del +7,8%, mentre quello turistico verso le località di mare è diminuito del -6,6%. Questo spostamento ha portato a un incremento complessivo della mobilità sulla rete Anas del +2% rispetto alla prima settimana di settembre 2024. Punti nevralgici come il Grande Raccordo Anulare di Roma (A90) e la SS36 del lago di Como e dello Spluga hanno registrato incrementi di veicoli.

Per far fronte all’intenso traffico e garantire la sicurezza, Anas ha potenziato il personale con circa 2.500 risorse in turnazione. Inoltre, ha sospeso o chiuso 1.392 cantieri, oltre l’83% del totale, per non creare ulteriori rallentamenti.

Le strade più trafficate in cifre