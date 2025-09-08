Circle Group, PMI Innovativa specializzata nella digitalizzazione dei settori portuale e logistico, ha siglato un accordo del valore di circa 200.000 euro con una delle maggiori aziende di trasporto intermodale in Italia. L’intesa, della durata di 12 mesi, ha l’obiettivo di guidare l’innovazione della logistica attraverso l’ecosistema federativo MILOS.

Un progetto ad alta interoperabilità

L’iniziativa, come spiegato in una nota della società, si distingue per l’alto livello di interoperabilità e il pieno allineamento con le normative europee in materia di digitalizzazione dei trasporti. Il progetto si inserisce in un percorso già avviato di integrazione dei sistemi gestionali con la piattaforma MILOS TFP, che permette lo scambio di informazioni digitali tra i vari attori della filiera logistica, inclusi porti, terminal e partner di trasporto.

Digitalizzazione dei documenti e conformità eFTI

Tra gli obiettivi principali del progetto vi è la digitalizzazione dei documenti di trasporto, grazie all’integrazione del connettore e-CMR / e-DDT (Accudire ExAc). Questo servizio, unito alla messa a disposizione della eFTI Platform, garantirà la conformità al Regolamento europeo eFTI (EU 1056/2020), consentendo una gestione completamente elettronica dei flussi documentali tra sistemi gestionali, partner e autorità di controllo.

Il progetto include anche l’interconnessione con partner già attivi nell’ecosistema MILOS, come armatori, agenzie marittime e aziende ferroviarie, per una gestione efficiente dell’intermodalità. Un ulteriore elemento di innovazione sarà l’integrazione con sistemi di monitoraggio veicolare come KMaster, per estendere il controllo anche ai mezzi in movimento.

Obiettivo: efficienza e sostenibilità

Circle Group punta a offrire strumenti digitali interoperabili che massimizzino l’efficienza, riducano i tempi di attesa e aumentino la trasparenza delle operazioni, supportando concretamente la transizione digitale e sostenibile della supply chain. L’ammodernamento prevede anche il futuro impiego di servizi di infomobilità per ottenere ETA qualificati basati sul traffico stradale in tempo reale.

In parallelo, la società continuerà a seguire i progetti PNRR a sostegno della digitalizzazione di porti, interporti e aeroporti, un contesto che “offre un ulteriore stimolo all’adozione di piattaforme federative come MILOS, pensate per armonizzare il dialogo tra operatori pubblici e privati, con soluzioni aperte, scalabili e conformi ai principali standard internazionali”.

Luca Abatello, nella foto, CEO di Circle Group, ha commentato: “L’interoperabilità digitale rappresenta la chiave per una logistica sostenibile, efficiente e conforme alle normative europee e in linea con il piano industriale ‘Connect 4 Agile Growth’. L’approccio federativo di MILOS abilita sinergie concrete tra operatori, sistemi e infrastrutture, valorizzando anche le opportunità offerte dai co-finanziamenti pubblici per accelerare l’adozione di soluzioni avanzate a beneficio dell’intero ecosistema logistico. L’adesione di grossi player alla nostra roadmap ci rende estremamente lieti e orgogliosi di un percorso che riteniamo trasformerà radicalmente il trasporto intermodale europeo nei prossimi due anni”.