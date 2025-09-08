L’export della Cina verso gli Stati Uniti ha continuato a mostrare un calo nel mese di agosto, risentendo delle persistenti tensioni commerciali tra le due potenze. Le esportazioni cinesi verso Washington sono diminuite del 33,1% su base annua, con un calo mensile dell’11,8% rispetto a luglio. Nel frattempo, anche le importazioni verso la Cina dagli USA sono scese del 16%.

Di conseguenza, il surplus commerciale di Pechino nei confronti degli Stati Uniti si è ridotto a 20,32 miliardi di dollari ad agosto, a fronte dei 23,74 miliardi registrati nel mese precedente, secondo i dati ufficiali delle Dogane cinesi.

Nonostante questa flessione, la Cina è riuscita a compensare in parte la diminuzione degli scambi con gli USA grazie a un aumento delle esportazioni verso l’Unione Europea, in crescita del 10,4%, e ai Paesi dell’Asean (l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico), che hanno registrato un incremento annuo del 22,5%.

Nel complesso, il surplus commerciale cinese ha raggiunto quota 102,33 miliardi di dollari ad agosto, superando le attese di 99,2 miliardi e i 91,29 miliardi dello stesso mese dell’anno precedente. Questo risultato è stato favorito da esportazioni che hanno continuato a superare le importazioni.

Secondo le Dogane cinesi, l’export ha segnato una crescita del 4,4% su base annua, inferiore alle previsioni del 5% e in rallentamento rispetto al +7,2% registrato a luglio. Tale frenata riflette la perdita di slancio legata alla conclusione della tregua tariffaria tra Cina e USA.

Le importazioni sono aumentate dell’1,3%, meno delle stime che prevedevano un +3%, e in rallentamento rispetto al +4,1% di luglio, risentendo ancora della domanda interna debole.