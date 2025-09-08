L’inizio della settimana si presenta generalmente favorevole per i mercati asiatici. La Borsa di Tokyo segna un incremento del 1,45%, mentre lo yen mostra una leggera debolezza dopo l’annuncio delle dimissioni del primo ministro Shigeru Ishiba.
La seduta di Hong Kong, ancora in corso, registra un rialzo moderato dello 0,15%. Anche i mercati della Cina continentale, rappresentati dalle borse di Shanghai (+0,28%) e Shenzhen (+0,58%), evidenziano un recupero dopo la pubblicazione dei dati sul commercio bilaterale con gli Stati Uniti.
I futures europei e americani mostrano un lieve aumento in una giornata segnata dal voto di fiducia al governo guidato da François Bayrou, la cui conferma si prevede difficile.
Per quanto riguarda le materie prime, i prezzi del petrolio sono in ascesa in seguito alla decisione di OPEC+ di aumentare leggermente la produzione di 137.000 barili al giorno a ottobre, una crescita contenuta rispetto agli incrementi dei mesi precedenti.