L’azienda Balocco ha ufficializzato la nuova struttura di governance, annunciando la composizione del consiglio di amministrazione recentemente nominato. Alla presidenza è stato designato Ruggero Costamagna, mentre per il ruolo di amministratore delegato è stata confermata Diletta Balocco. A completare il board vi sono Marco Costamagna come responsabile della strategia finanziaria, e i consiglieri Assunta Pinto e Gianfranco Bessone.

Diletta Balocco ha sottolineato come questa nuova governance continuerà a sostenere lo sviluppo dell’azienda nel solco della continuità, mantenendo salde le radici della tradizione familiare.

Particolare attenzione sarà rivolta all’innovazione, con l’obiettivo di rafforzare la crescita sia nel mercato italiano che nei più di 70 Paesi esteri in cui Balocco è presente. Inoltre, verrà valorizzata l’eccellenza delle specialità dolciarie tipiche del Made in Italy, sia per la produzione ordinaria che per i prodotti legati alle ricorrenze.

Diletta Balocco e Marco Costamagna, già membri del consiglio di amministrazione, rappresentano la quarta generazione della famiglia che detiene interamente la proprietà dell’azienda. Nel 2024, il fatturato ha raggiunto i 257 milioni di euro, con una quota di esportazione pari al 13%.

Diletta Balocco ha dichiarato:

“Esprimo la mia profonda gratitudine al consiglio di amministrazione per la fiducia accordatami. Mi impegnerò con tutte le mie energie, affiancata da mio cugino Marco e supportata costantemente dalla mia famiglia, a portare avanti la crescita di Balocco secondo i valori e le direttive che hanno guidato tutte le generazioni che ci hanno preceduto. Priorità saranno la prosperità dell’azienda, il benessere delle persone e il legame con il territorio. È un onore per me guidare un team di professionisti di altissimo livello che ogni giorno contribuisce al successo di Balocco. Desidero ringraziarli sinceramente per la loro straordinaria dedizione.”