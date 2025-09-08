Oltre il 40% delle malattie legate al consumo di alimenti nel mondo si verifica tra le mura domestiche. Un dato che, secondo gli esperti, è fortemente sottostimato a causa della mancanza di segnalazioni. La casa, un luogo che si tende a considerare sicuro, può nascondere insidie se non si conoscono a fondo le regole di conservazione e preparazione dei cibi. Per colmare queste lacune e diffondere la consapevolezza, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) lancia oggi il questionario online “Mangia Sicuro!“, rivolto a tutti i cittadini.

Come funziona il test

Il questionario, a cui si può rispondere in circa 15 minuti, sarà disponibile fino all’8 ottobre. Permetterà di mettere alla prova le proprie conoscenze in materia di sicurezza alimentare e, al termine, fornirà le risposte corrette, con consigli utili e spunti pratici. L’obiettivo è sfatare abitudini e credenze errate, come quelle relative al trattamento della carne cruda o dell’insalata in busta.

Il contributo dei cittadini per una comunicazione più efficace

La ricercatrice ISS e referente scientifica del progetto, Antonella Maugliani, ha spiegato l’importanza dell’iniziativa: “Le risposte ci aiuteranno a migliorare le informazioni rivolte ai cittadini su comportamenti alimentari sicuri: dalla spesa, alla conservazione, fino alla preparazione dei cibi. Il contributo delle persone che sceglieranno di compilarlo è importante per rendere la comunicazione più vicina ai reali bisogni e promuovere la salute di tutti”. Il questionario rientra nel più ampio progetto ISS “Sac” (Sicurezza alimentare casalinga), avviato ad aprile 2024 e della durata di due anni, coordinato dal Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria (Sanv).