Air Mauritius si prepara a un cambiamento radicale nella sua struttura azionaria. Il governo delle Mauritius, attualmente proprietario unico, è alla ricerca di un partner strategico disposto a rilevare il 49% del capitale della compagnia aerea di bandiera. L’obiettivo è chiaro: rilanciare il vettore attraverso un piano di riforme e investimenti.

Un potenziale partner per la flotta

La decisione arriva in un momento cruciale per Air Mauritius. Sebbene i conti del primo trimestre 2025 mostrino una ripresa, con un utile di 4,9 milioni di euro contro la perdita di 12,4 milioni dell’anno precedente, la gestione della flotta ha creato non pochi grattacapi. I ritardi nella manutenzione hanno infatti ridotto la capacità operativa della compagnia durante il periodo estivo, generando disagi e perdite. La partnership potrebbe quindi puntare a risolvere queste criticità, portando nuove competenze e risorse finanziarie per modernizzare la flotta e ottimizzare i processi.

Le alleanze attuali e i no eccellenti

Air Mauritius vanta già solide collaborazioni commerciali in code sharing con partner di peso come Emirates e Air France-KLM. Con la prima gestisce 14 voli settimanali, mentre la joint venture con il gruppo franco-olandese è attiva dal 1998. Il potenziale ingresso di un nuovo socio potrebbe ridefinire gli equilibri strategici, ma per ora non tutti i candidati sembrano interessati. Qatar Airways ha già smentito l’ipotesi di una partecipazione nel capitale, lasciando il campo aperto ad altri potenziali acquirenti.

La visione del presidente

Kishore Beego, presidente di Air Mauritius, ha confermato la volontà di avviare un piano di ripresa e riforma sostenuto dal governo. “Nel corso dell’autunno potremmo invitare con apposito avviso a manifestare interesse per l’acquisizione del 49% della compagnia aerea,” ha dichiarato, confermando l’imminente avvio della procedura. L’operazione, se andrà in porto, potrebbe rappresentare un punto di svolta per la compagnia, garantendone la stabilità finanziaria e operativa nel lungo periodo.