“Democrazia partecipata. La sfida delle Intelligenze relazionali” è il tema al centro della nuova edizione del Festival nazionale dell’economia civile (Fnec), che si terrà a Palazzo Vecchio a Firenze dal 2 al 5 ottobre.

Tra gli ospiti d’eccezione della manifestazione figurano due premi Nobel per l’economia: Abhijit V. Banerjee, insignito nel 2019 per i suoi studi innovativi sulla lotta alla povertà a livello globale, e Michael Spence, premiato nel 2001 per le sue ricerche sulla dinamica dell’informazione nei mercati e sulle disuguaglianze tra paesi.

I quattro giorni del festival saranno ricchi di eventi, dibattiti, storie e buone pratiche. Protagonisti saranno giovani, imprenditori e imprenditrici, attivisti, amministratori pubblici ed economisti, chiamati a confrontarsi su temi quali la giustizia sociale, la pace, la cura delle relazioni, il lavoro partecipativo, oltre al futuro del clima e delle comunità.

Leonardo Becchetti, direttore del Fnec, ha sottolineato:

“Il Festival nasce a Firenze e trova nel territorio toscano il suo naturale ambiente di crescita: qui i valori dell’economia civile sono una realtà vivente, fatta di comunità, cooperative, imprese e cittadini che sperimentano quotidianamente una nuova concezione dell’economia.”

Ha inoltre aggiunto:

“Il sostegno della Federazione Toscana delle Bcc dimostra come le istituzioni finanziarie fortemente radicate nei territori possano svolgere un ruolo centrale nel promuovere cambiamenti sociali ed economici.”