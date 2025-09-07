Zangrillo ha dichiarato di aver chiesto al ministro Giorgetti di valutare l’istituzione, nell’ambito della prossima legge di Bilancio, di un fondo speciale che consenta di accelerare il processo di perequazione salariale tra le retribuzioni dei ministeri centrali e quelle degli enti territoriali.

Il ministro ha sottolineato, in un’intervista video rilasciata durante il Forum di Cernobbio, che Giorgetti, avendo esperienza come sindaco, comprende l’importanza di una gestione adeguata delle risorse umane e salariali. Questo sostegno è considerato fondamentale per ridurre il divario retributivo tra le varie amministrazioni pubbliche.

L’intervento di Zangrillo al ministro delle Finanze è arrivato con la richiesta di considerare, prima della pausa estiva, l’importanza di un’attenzione particolare rivolta ai salari degli enti locali. Negli ultimi venti anni, infatti, si è ampliato notevolmente lo spread retributivo tra i ministeri centrali e gli enti territoriali.

Prospettive per il rinnovo contrattuale di istruzione e enti locali

Su un altro fronte cruciale, Zangrillo ha annunciato che incontrerà i sindacati entro i prossimi dieci giorni per discutere il rinnovo dei contratti dell’istruzione e degli enti locali. Ha espresso ottimismo sulla possibilità di concludere efficacemente questi accordi, grazie a un dialogo avviato nelle ultime sei settimane con le rappresentanze sindacali.

Zangrillo ha inoltre evidenziato che due sindacati, CGIL e UIL, hanno mostrato una certa reticenza nel corso delle trattative, sebbene con UIL si sia recentemente riaperto un confronto costruttivo. Ciò lascia margine alla speranza di poter giungere a un accordo anche con questi due enti in tempi relativamente brevi.