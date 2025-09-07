È allo studio un fondo nella prossima legge di Bilancio volto a colmare il divario tra i salari dei ministeri centrali e quelli degli enti locali. Questa proposta è stata avanzata dal ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, durante un confronto con il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, prima della pausa estiva.

Paolo Zangrillo ha sottolineato di aver ricevuto una risposta favorevole da Giorgetti, che essendo stato anche sindaco comprende appieno l’importanza di una gestione equa e funzionale delle risorse umane nella Pubblica amministrazione.

Il fondo proposto sarà destinato ad “accelerare il processo di perequazione salariale tra i dipendenti dei ministeri centrali e quelli degli enti territoriali”, ha spiegato il ministro durante un’intervista video al Forum di Cernobbio.

La necessità di sostenere gli enti locali con uno strumento dedicato nasce dalla crescente disparità salariale accumulata negli ultimi vent’anni tra le realtà centrali e quelle territoriali. Tale differenza non è solo una questione tecnica, ma rappresenta anche un giusto riconoscimento per quella parte della Pubblica amministrazione “più operativa, vicina al mondo delle imprese e ai cittadini”, ossia gli enti locali.

Le risorse sui rinnovi contrattuali

Il tema delle risorse economiche rimane cruciale anche per la conclusione dei rinnovi contrattuali. Zangrillo ha ricordato che nelle ultime due manovre finanziarie sono stati stanziati complessivamente 20 miliardi di euro, consentendo l’avvio immediato dei processi di rinnovo.

La tornata contrattuale 2022-2024 si sta chiudendo, ad eccezione di istruzione ed enti locali. Per questi comparti permangono alcune difficoltà nelle trattative, con resistenze emerse soprattutto dalla CGIL e dalla UIL, sebbene con quest’ultima il dialogo si sia riaperto in modo positivo e costruttivo.

Il ministro ha annunciato una serie di incontri con le organizzazioni sindacali previsti entro i prossimi dieci giorni per affrontare contemporaneamente il rinnovo dei contratti degli enti locali e del settore istruzione.

Paolo Zangrillo ha affermato di nutrire “buone sensazioni” sulla possibilità di concludere i negoziati a breve, grazie alla ritrovata apertura nel confronto sviluppata negli ultimi mesi.

Secondo il ministro, è fondamentale “accelerare” e imprimere “un cambio di passo” per finalizzare la tornata contrattuale 2022-2024 con l’obiettivo di poter “aprire immediatamente la successiva fase 2025-2027”.

Un risultato così rappresenterebbe un precedente storico nella Repubblica, consentendo “continuità e regolarità nei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici”, con particolare rilievo nel riuscire a chiudere i contratti nella finestra temporale prevista.