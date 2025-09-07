Per il comparto calzaturiero, l’Italia si posiziona come il terzo esportatore verso gli Stati Uniti, dopo Cina e Vietnam. Tuttavia, questi ultimi devono affrontare dazi significativamente più elevati rispetto ai nostri, rispettivamente del 55% e del 20%, un elemento che potrebbe aprire nuove opportunità per i produttori ed esportatori italiani.

Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, durante un videomessaggio in occasione dell’inaugurazione di Micam, la fiera del settore calzaturiero che si tiene a Fiera Milano Rho. Il ministro ha ricordato che l’Unione Europea, seguendo le indicazioni del governo italiano, ha raggiunto un’intesa con gli Stati Uniti con un dazio fissato al 15%. Questo livello tariffario, confrontato con quello applicato ad altri concorrenti sul mercato americano, rappresenta un vantaggio competitivo, soprattutto per la fascia alta del mercato.

Urso ha sottolineato che l’edizione di quest’anno, la numero 100 di Micam, viene celebrata anche con l’emissione di un francobollo commemorativo, simbolo della lunga storia e del successo della manifestazione.

Con un export globale che supera gli 11 miliardi di euro, l’Italia si conferma il terzo esportatore mondiale del settore, grazie all’impegno di oltre 3.400 aziende italiane, costantemente focalizzate su sostenibilità, ricerca e innovazione.

Il ministro ha inoltre evidenziato che, pur rilevando segnali incoraggianti, il settore è consapevole delle sfide che il contesto globale ancora pone. In merito alle nuove misure commerciali adottate dagli Stati Uniti, ha commentato:

Adolfo Urso ha detto:

“Le nuove misure tariffarie con gli Stati Uniti mostrano una certa stabilità nelle vendite in valore dei nostri prodotti, ma serve ancora tempo per valutare pienamente l’effetto delle tariffe. Occorre mantenere un atteggiamento prudente e al contempo fiducioso, considerando quanto sia importante per il consumatore americano continuare a preferire i prodotti del sistema calzaturiero e dell’abbigliamento italiano.”

Micam resterà aperta fino al 9 settembre e ospita quest’anno 870 brand, di cui 401 italiani e 469 internazionali. Sono attesi oltre 30.000 acquirenti provenienti da 150 paesi.

Oltre al francobollo celebrativo, l’evento propone la mostra speciale intitolata 100 Steps into the Future, un percorso che illustra l’evoluzione dello stile, del gusto e delle tecnologie nel mondo della moda calzaturiera. L’esposizione presenta due modelli iconici per ogni decennio, offrendo una panoramica sulla continua trasformazione del settore.