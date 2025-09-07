Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda, risponde alle recenti critiche arrivate da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, e dall’eurodeputata Susanna Ceccardi nei confronti di Roberto Vannacci, ex generale recentemente entrato nel movimento. Romeo sottolinea l’importanza di rispettare le radici e i valori storici della Lega, pur accogliendo le nuove personalità al suo interno.

Il timore sotteso alle parole del presidente lombardo è che Vannacci possa tentare di esercitare un’influenza eccessiva sul partito, provocando divisioni interne o tentativi di proselitismo che potrebbero compromettere l’unità del movimento.

Massimiliano Romeo spiega:

“Parlo in rappresentanza della Lombardia, dato il mio ruolo. Ritengo che sia arrivato il momento di un confronto chiaro e aperto con Vannacci, per il bene della Lega, onde evitare possibili incomprensioni o malcontenti.”

Ritiene necessario che questo dialogo si svolga in tempi brevi, possibilmente prima del raduno di Pontida previsto per il 21 settembre, così da evitare sovrapposizioni di ruoli o iniziative che rischierebbero di confondere i militanti.

Interpellato sull’uso dell’espressione “vannaccizzarsi” da parte di Fontana, Romeo risponde di non poter confermare direttamente il motivo delle parole del presidente, ma aggiunge che Vannacci è spesso coinvolto in iniziative nell’area di Varese che riguardano la base della Lega, senza che la direzione del partito ne sia necessariamente informata.

Alla domanda sull’eventualità di dimissioni anticipate di Fontana e di elezioni regionali anticipate, come ipotizzato dal sindaco di Milano Beppe Sala, Romeo precisa che non vi sono al momento argomenti concreti a sostegno di questa ipotesi e che la Regione Lombardia continuerà a essere amministrata con stabilità.

Prosegue:

“I discorsi sulle elezioni anticipate nelle regioni, da un po’ di tempo, riguardano soprattutto il Veneto. La Lombardia governa con serietà e continuerà a farlo fino al termine naturale del mandato.”

Riguardo alle richieste di riequilibro politico mosse da Fratelli d’Italia, Romeo invita a non basarsi esclusivamente sui dati delle elezioni europee o politiche: alle ultime regionali sia la Lega sia la lista a sostegno di Fontana hanno raggiunto risultati molto simili, consolidando la leadership del centrodestra in Lombardia.

Unità e rispetto dei valori nella Lega Lombarda

Il dibattito interno alla Lega Lombarda mette in evidenza la necessità di mantenere coesione e rispetto reciproco tra i membri, soprattutto alla luce della recente integrazione di nuovi leader come Roberto Vannacci. Il segretario Romeo ha ribadito come l’identità storica del partito rappresenti un elemento non negoziabile, utile per guidare le strategie future e far fronte alle sfide politiche del territorio.

Il confronto previsto a breve si configura come un passaggio fondamentale per rinsaldare le relazioni interne e definire con chiarezza ruoli e responsabilità, evitando divisioni che potrebbero indebolire la rappresentanza del partito in Lombardia e nel panorama nazionale.

La stabilità della Regione Lombardia

Nonostante alcune speculazioni politiche, la guida della Regione Lombardia da parte di Attilio Fontana è considerata solida e orientata alla continuità amministrativa. Il ruolo di capitale economica e amministrativa rende la Lombardia un punto di riferimento per il centrodestra italiano, che guarda a un futuro di stabilità nelle istituzioni regionali.

Le elezioni anticipate rappresenterebbero un evento di forte impatto politico, ma al momento non sono state segnalate iniziative concrete in questa direzione. La linea ufficiale del partito, ribadita da Romeo, è quindi quella di proseguire con decisione l’azione di governo in Lombardia.