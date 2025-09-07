L’avvio della campagna elettorale del cosiddetto “campo largo” si apre con un lieve attrito diplomatico. Il Movimento 5 Stelle non è stato informato dal Partito Democratico riguardo al post pubblicato sui social con cui i dem hanno ufficializzato la candidatura di Roberto Fico. Da Roma arrivano commenti di sorpresa e critiche, definendo la mossa “sorpresa e mancanza di garbo”. Tuttavia, aggiungono che non intendono alimentare polemiche: “È stato Giuseppe Conte a guidare questo processo politico, e questo è ciò che conta”.

Ci sono persone convinte che i dem fossero a conoscenza dell’imminente arrivo a Napoli del leader pentastellato previsto per oggi pomeriggio, e che abbiano quindi deciso di anticipare la notizia anche per contrapporsi alla posizione critica di Vincenzo De Luca, ormai considerato il “guastafeste” di questa tornata elettorale. Questa mossa rappresenta una sorta di passo avanti non conforme alla consuetudine, che vuole che sia il leader della forza politica che esprime il candidato a darne l’annuncio. Ciò nonostante, sembra che Conte sarà presente oggi accanto a Fico nel corso del pomeriggio.

Dopo una lunga giornata, il candidato ufficiale del “campo largo” in Campania, Roberto Fico, prende finalmente la parola. Egli si dichiara fiducioso nel potenziale della regione: “Sono convinto che questa regione, che amo profondamente, possa esprimere un nuovo protagonismo civico grazie all’entusiasmo dei suoi giovani, alle competenze dei suoi professionisti, ai talenti e alla partecipazione di molti – cittadini, realtà sociali, imprese – che desiderano contribuire.”

Fico aggiunge: “Per questo sono pronto a mettere in campo tutte le mie energie. Domani sarò con il presidente Conte a Napoli, perché c’è un futuro da costruire per la Campania, e possiamo farlo insieme.”

Il candidato ricorda come fare politica significhi prendersi cura del proprio territorio, un percorso che ha maturato sia come attivista sia all’interno delle istituzioni. “Ho combattuto battaglie importanti sui beni comuni, sulla sanità pubblica, sull’ambiente, contro le disuguaglianze e per la sostenibilità – prosegue – un impegno di cui vado orgoglioso e che intendo portare avanti nella mia regione, in Campania.”

Questa dichiarazione sembra rispondere indirettamente a Vincenzo De Luca, che aveva criticato il diretto interessato sostenendo che «non ha mai gestito nulla». Inoltre, ha aggiunto: «Sono figlio di una terra straordinaria, che mi ha dato molto e da cui ho imparato tanto. È un territorio ricco di eccellenze in molti settori, dalla cultura all’imprenditoria, ma resta ancora alle prese con sfide che ne rallentano lo sviluppo e impediscono di liberare tutte le energie positive necessarie per il bene collettivo».

Pochi minuti prima, Giuseppe Conte aveva espresso il suo sostegno attraverso i social: «In bocca al lupo al nostro Roberto Fico per la nuova sfida che lo attende. Roberto, ti saremo tutti vicini in questa corsa per la guida della Regione Campania».

Tuttavia, i primi a celebrare l’ufficialità non sono stati i membri del Movimento 5 Stelle, ma il Partito Democratico, che si posiziona come il principale sostenitore di Fico. L’europarlamentare Sandro Ruotolo ha dichiarato: «La sua candidatura è un segnale di coraggio e coerenza».

Il deputato Marco Sarracino ha puntualizzato: «In questi ultimi cinque anni, insieme ai miei compagni di percorso, ho lavorato con determinazione per unire le forze progressiste. Finalmente, oggi, abbiamo davanti a noi una candidatura che incarna il rinnovamento che la nostra regione richiede e che può guidare una coalizione forte, con l’obiettivo di vincere non solo in Campania, ma anche a livello nazionale».

Anche il sindaco Gaetano Manfredi ha espresso il suo ottimismo: «Sono certo che l’esperienza istituzionale di Roberto e la sua capacità di instaurare un dialogo aperto potranno dare ai cittadini campani risposte adeguate. Continueremo insieme quel percorso politico e amministrativo positivo avviato quattro anni fa a Napoli».

Infine, il prossimo segretario regionale del Partito Democratico, Piero De Luca, ha commentato: «Accogliamo con favore la candidatura di Roberto Fico. Riteniamo essenziale, adesso, aprire un confronto programmatico con tutte le forze della coalizione progressista, per condividere le priorità strategiche e rafforzare gli obiettivi comuni. In questo modo potremo tutelare i risultati ottenuti negli ultimi dieci anni e prepararci efficacemente alla sfida della guida regionale con programmi sempre più ambiziosi».