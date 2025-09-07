Nichi Vendola, ex presidente della Regione Puglia, è intervenuto durante la Festa dell’Unità a Bisceglie, affrontando temi cruciali legati alla pace e alla situazione del Mediterraneo.

Dal palco, Vendola ha rivolto un messaggio di collaborazione e dialogo al sindaco di Bari, Antonio Decaro. Ha sottolineato l’importanza di un impegno condiviso per far emergere il ruolo di pace della Puglia in un contesto mediterraneo segnato da conflitti e tensioni.

Ha spiegato in particolare che i conflitti in corso non si limitano alla guerra vera e propria, fatta di violenza e genocidi, ma comprendono anche le difficoltà vissute dai più vulnerabili, come i migranti e coloro che si dedicano al salvataggio in mare.

Nichi Vendola ha dichiarato:

“Da questo palco lancio un messaggio di amicizia ad Antonio Decaro col quale dovremo insieme costruire una piattaforma che riguardi il profilo di pace di una Puglia collocata in un Mediterraneo di guerra. Non solo la guerra di sterminio, di genocidio, che vediamo. Ma anche di quella praticata nei confronti dei più poveri e dei migranti e di chi va in mare a salvare la vita degli altri.”

L’ex governatore ha anche rivolto un pensiero a Michele Emiliano, con il quale ha spesso avuto confronti pubblici anche accessi. In questa occasione ha voluto fargli gli auguri per un evento personale importante.

Nichi Vendola ha aggiunto:

“Il secondo messaggio è per una persona con la quale mi sono tante volte, alla luce del sole, confrontato anche polemicamente. Ma questa sera voglio dire a Michele Emiliano: auguri, goditi la gioia di questa creatura che è nata.”

Il riferimento è alla recente nascita della quarta figlia di Michele Emiliano, Maria Antonietta, avvenuta quando il presidente della Regione aveva 66 anni.

Per le prossime elezioni regionali, Vendola riproverà a entrare nel consiglio regionale pugliese, sostenendo la candidatura di Decaro alla presidenza della Regione. A seguito di accordi politici, Emiliano non si candiderà come consigliere, mentre il veto iniziale sul nome di Vendola è stato rimosso, consentendo così un accordo più ampio all’interno della coalizione.

Questa dinamica politica riflette le tensioni e le strategie interne al centro-sinistra pugliese, dove la costruzione di un fronte unitario appare fondamentale per affrontare le sfide regionali e territoriali, dalle questioni sociali alla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo.