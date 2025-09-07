Manca poco più di un mese alle elezioni regionali in Veneto e gli elettori osservano con sorpresa l’assenza di un candidato che rappresenti la maggioranza che guida la regione sin dal 1995, anno in cui iniziò il primo mandato di Galan, esattamente trent’anni fa.

Questa coalizione politica ha ottenuto nel tempo un supporto straordinario attorno alla figura di Luca Zaia, mantenendo la leadership della regione senza vere scosse o divisioni interne. Tuttavia, negli ultimi anni, la maggioranza sembra incastrata in una situazione complessa: tra tentativi di cambiare le regole sui mandati e un dialogo interno che ha ostacolato il rinnovamento e la scelta di nuovi volti.

Ciò che colpisce maggiormente gli elettori veneti è che la decisione sul candidato alla presidenza regionale sia diventata una questione gestita esclusivamente a livello romano. Nonostante il peso elettorale del Veneto, il territorio sembra essere ormai escluso dalle scelte che i leader nazionali dei partiti si sono riservati.

Le priorità appaiono dunque più legate agli equilibri interni ai partiti a livello nazionale piuttosto che alle necessità concrete dei cittadini veneti. Il ritardo nella nomina del candidato sembra influenzato dalle prossime elezioni nelle Marche, che potrebbero ridisegnare gli assetti di forza all’interno della stessa maggioranza.

È un paradosso notevole: la regione che esprime la maggiore vocazione autonomista, governata dalla coalizione più stabile d’Italia, composta da forze politiche attenti alle istanze locali e guidata da uno dei governatori più votati del Paese, si trova oggi esclusa dalle decisioni sul proprio futuro politico.

Questo scenario evidenzia una fragilità della classe dirigente locale, in particolare della Lega Veneta, che per anni ha preferito mantenere una posizione comoda senza un reale protagonismo nella politica nazionale.

Negli ultimi quindici anni, Luca Zaia è stato senza dubbio il protagonista principale della politica veneta, caratterizzato da un forte consenso popolare e da doti comunicative particolari. Tuttavia, la sua scelta di limitarsi all’amministrazione regionale, evitando un coinvolgimento diretto nei ruoli di partito e nella politica nazionale, ha lasciato il campo libero ad altri per decidere il futuro anche della nostra regione nei momenti cruciali.

Per due anni Zaia ha sperato di ottenere un quarto mandato consecutivo, un’opzione che però si è rivelata impraticabile per motivi di opportunità politica e legittimità elettorale. Questa ipotesi, considerata una misura personale e controversa, non si è concretizzata. Nel frattempo, però, non ha sviluppato un progetto di continuità basato sulle persone che lo hanno affiancato nella gestione della Regione. Attualmente, non è neppure certo che Zaia intenda presentare una sua lista elettorale, preferendo attendere le evoluzioni e le decisioni che verranno prese a livello centrale a Roma.

Era però evidente da tempo, tanto a Zaia quanto ai suoi sostenitori, che la sua influenza sulla politica nazionale e all’interno del partito non fosse così forte come si poteva pensare. Questo emerge chiaramente dall’andamento complicato e sofferto del processo di autonomia del Veneto. Tale realtà avrebbe dovuto segnare un campanello d’allarme e spingere a una riflessione più approfondita circa la strategia politica intrapresa.

La decisione di non coinvolgersi a fondo negli affari nazionali e di rivolgersi quasi esclusivamente alla politica regionale ha probabilmente rappresentato il principale ostacolo a un rinnovamento indispensabile per la Lega in Veneto. Ora che Zaia è fuori dai giochi elettorali, rimane il dispiacere per molti cittadini veneti che, dopo aver votato in massa per l’autonomia, si trovano a dover accettare candidati imposti da scenari politici lontani dalla realtà locale.