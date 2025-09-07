Il mercato dell’olio di legno di guaiaco (Guaiacwood Oil) è in forte espansione, spinto dalla crescente domanda di ingredienti naturali e sostenibili nei settori della cura della persona, delle fragranze e dell’aromaterapia. Il valore del mercato, stimato in 2,04 miliardi di dollari nel 2024, è previsto in costante crescita a un tasso annuale composto (CAGR) del 6,7%, raggiungendo i 3,44 miliardi di dollari entro il 2032. Lo dice un report di Stellar Market Research.

Nord America in testa, profumi e cosmetici i segmenti trainanti

La crescita del mercato è trainata da diversi fattori chiave, tra cui l’aumento della consapevolezza dei consumatori sui temi della salute e del benessere, l’espansione del mercato del lusso nel settore della cura della persona e il boom dell’aromaterapia. Il Nord America emerge come la regione dominante, grazie alla forte domanda nei settori della cura della persona e dell’aromaterapia, supportata da un crescente orientamento dei consumatori verso prodotti naturali e biologici. In termini di segmenti, le applicazioni in profumeria e cura della persona detengono la quota maggiore, grazie al profumo caldo, legnoso e persistente dell’olio di guaiaco, molto apprezzato in fragranze di alta gamma e formulazioni per la cura della pelle.

Le sfide: sostenibilità e volatilità della supply chain

Nonostante le prospettive positive, il settore deve affrontare alcune sfide. Tra queste, la vulnerabilità della disponibilità della materia prima (Bulnesia sarmientoi) a fattori stagionali e ambientali, la volatilità della catena di approvvigionamento legata alla raccolta sostenibile e la sorveglianza normativa sulla purezza degli oli essenziali. Al contempo, il mercato offre nuove opportunità, come l’espansione dell’uso dell’olio di guaiaco negli aromi alimentari e nel settore farmaceutico, oltre al crescente interesse per il benessere olistico e le terapie naturali.

Le tendenze recenti: dal “clean beauty” all’incapsulamento

Le aziende leader come International Flavors & Fragrances, Hermitage Oils e Lotus Garden Botanicals si stanno concentrando su prodotti sostenibili ed ecologici. Si assiste a un’introduzione di nuove formulazioni e miscele innovative nel mondo della “clean beauty” e della profumeria naturale. Altre tendenze includono le collaborazioni strategiche tra produttori di fragranze e aziende agricole biologiche per garantire la trasparenza della supply chain e un maggiore focus sulle tecnologie di incapsulamento per un rilascio controllato delle fragranze.