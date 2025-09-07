Il lusso della nautica italiana fa rotta verso la Polonia. MennYacht Group, storico dealer di Ferretti Group, annuncia la nascita di MennYacht GG Poland, il nuovo concessionario esclusivo per il mercato polacco. La mossa strategica è il risultato di una joint venture con Gazda Group, un nome di riferimento nel settore automobilistico premium in Polonia.

Due leader, un’unica missione

L’unione di MennYacht, con oltre 30 anni di esperienza nella vendita di yacht e nei servizi post-vendita lungo la costa adriatica, e Gazda Group, un leader dal 1992 nella distribuzione di auto di lusso, crea un’alleanza basata sull’eccellenza e l’impegno verso il cliente. L’obiettivo è offrire un’esperienza a 360 gradi che coniughi l’heritage marittimo con la consolidata competenza automobilistica.

Servizi e vantaggi per gli armatori polacchi

Grazie alla piattaforma di supporto di MennYacht, i futuri armatori polacchi potranno contare su servizi completi che vanno dalla vendita alla gestione delle garanzie, dal charter management all’assistenza alla navigazione. Una rete operativa che si estende in Croazia, Slovenia, Montenegro e Albania garantirà una “esperienza completa fra mare e terra”. La partnership offrirà anche un accesso privilegiato al mondo Ferretti Group, con la partecipazione ai principali saloni nautici internazionali, l’esclusiva Private Preview a Montecarlo e altre brand experiences dedicate.