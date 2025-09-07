(di Pieter Busscher, Senior Portfolio Manager di Robeco) L’automazione industriale si evolve da decenni, ma molte attività richiedono una destrezza simile a quella umana che i robot industriali attuali non possiedono. Gli umanoidi sono progettati per colmare questo vuoto, contribuendo a risolvere la cronica carenza di manodopera e migliorando la produttività.

Un supporto strutturale

La prima applicazione del robot industriale, Unimate, risale al 1961, impiegato da General Motors. All’inizio degli anni ’80, oltre un quinto dei posti di lavoro negli Stati Uniti era nel settore manifatturiero; nel 2024, il numero è sceso all’8% circa, ma la produttività del lavoro nel settore è più che raddoppiata in questo periodo. L’automazione non elimina i posti di lavoro, ma i compiti ripetitivi, consentendo agli esseri umani di concentrarsi su attività a più alto valore aggiunto. Oltre alla spinta verso una maggiore produttività, la carenza di manodpera nel settore manifatturiero, dovuta all’invecchiamento della popolazione in paesi come la Cina, è una tendenza strutturale che incentiva lo sviluppo della robotica. Si stima che 1,9 milioni di posti di lavoro nel settore manifatturiero negli Stati Uniti non verranno occupati entro il 2033, mentre in Europa si prevede che entro il 2035 ci saranno 50 milioni di persone in età lavorativa in meno rispetto al 2010.

La tecnologia attuale non è sufficiente

Molti compiti ad alta intensità di lavoro nella produzione, come l’installazione di cablaggi e l’assemblaggio di componenti elettronici, sono tuttora difficili da automatizzare. I robot a forma umana, o umanoidi, offrono un modo per integrare l’automazione in ambienti di fabbrica costruiti per gli esseri umani. Oltre 160 aziende nel mondo stanno sviluppando umanoidi, che le case automobilistiche stanno già testando per svariate mansioni.

Umanoidi e la sfida della destrezza

Una sfida fondamentale per l’adozione di massa degli umanoidi è lo sviluppo di una destrezza generalizzata, che consenta ai robot di eseguire più di un singolo compito preprogrammato. Le mani umane bilanciano destrezza e carico utile, mentre i robot richiedono attuatori con torsione elevata, difficili da integrare in una mano robotica. Inoltre, le forze meccaniche possono danneggiare i sensori. I produttori di componenti meccanici, un settore di nicchia, avranno un ruolo chiave nel risolvere questa sfida.

Visione e durata della batteria

Un’altra notevole sfida è la visione del robot. Per operare in sicurezza in ambienti non recintati, i loro sistemi di visione devono essere quasi perfetti. I lidar, sensori di distanza basati sul laser, saranno probabilmente un fattore chiave, e i produttori del settore stanno già concentrando le proprie risorse di R&S sulla robotica.

Prospettive

Le stime sul mercato futuro degli umanoidi variano, con proiezioni che vanno da centinaia di miliardi a bilioni di dollari nel lungo periodo. Il settore manifatturiero sarà probabilmente il principale ambito di utilizzo. La commercializzazione della tecnologia dipenderà da innovazioni lungo tutta la catena di fornitura, dai componenti hardware alle batterie, dagli algoritmi di visione alla percezione. Le aziende che forniscono queste tecnologie abilitanti possono trarne vantaggio tanto quanto i produttori di umanoidi stessi.