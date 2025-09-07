In Toscana si intensifica il malcontento interno alla Lega nei confronti del vicesegretario nazionale ed eurodeputato Roberto Vannacci, incaricato da Matteo Salvini di definire le candidature per le prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre. Dopo vari attriti, fra cui tensioni pubbliche con Susanna Ceccardi e la contesa decisione del consigliere regionale Massimiliano Baldini di non ricandidarsi, il caso si è acuito in particolare sul territorio di Grosseto.

Il nodo è esploso con la lettera molto critica inviata dal commissario provinciale di Grosseto, Andrea Maule, alla segreteria regionale del partito. Nella missiva, Maule utilizza toni decisi e riprende un’espressione colorita recentemente usata da Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, per definire la situazione attuale:

“La sezione provinciale di Grosseto ribadisce che con il c. che vannaccizziamo la Lega Toscana.”

Nella lettera lanciata internamente al partito, Maule sottolinea le criticità relative alla proposta di lista ufficiale, nella quale in prima posizione appare Cinzia Garofalo, recentemente trasferitasi a Grosseto, originaria di Milano, non iscritta alla Lega e indicata come espressione diretta di Vannacci. In seconda posizione troviamo invece Andrea Vasellini, nuovo iscritto al partito, tesserato da poco più di un mese e già noto per posizioni pubbliche critiche nei confronti del partito e dei suoi amministratori locali, anch’egli inserito da Vannacci nel progetto elettorale.

Solo in terza e quarta posizione emergono candidature più radicate localmente, come quelle di Paola Piu e Walter Capitani. La prima è la tesserata più storica del partito in Maremma, responsabile provinciale del tesseramento e sostenuta ufficialmente dalla sezione locale della Lega. Capitani, invece, è iscritto da oltre dieci anni, attivo come militante per più di cinque, con esperienza come consigliere provinciale e comunale, nonché commissario della sezione Colline dell’Albegna.

Andrea Maule spiega che la lettera nasce dal confronto con gli amministratori locali e la base del partito, evidenziando come le prime due posizioni nella lista siano scevre di legami concreti con il territorio e privi di un peso storico nel movimento. Al contrario, sottolinea Maule, le candidature al terzo e quarto posto sono il risultato di un’attenta analisi e di un lavoro consolidato nella realtà della Maremma.

Contesto politico e ricadute sulla Lega Toscana

Questa frizione interna riflette tensioni più ampie all’interno della Lega Toscana, dove si percepisce una dissociazione fra le strategie decise a livello nazionale e le esigenze concrete dei territori. L’intervento di Roberto Vannacci è stato infatti visto da molti come un’imposizione dall’alto, che ha generato malumori e resistenze tra gli esponenti locali e militanti consolidati.

La situazione potrebbe avere effetti significativi nelle prossime elezioni regionali, influenzando la capacità del partito di presentarsi unito e coeso, elemento fondamentale per garantire competitività elettorale in una regione tradizionalmente complessa per la Lega. La risposta dei vertici e il modo in cui verranno gestite le divergenze potrebbero determinare una svolta per il futuro del movimento in Toscana.

Il commissario di Grosseto ha sottolineato come la proposta avanzata presenti una «assoluta sproporzione e incoerenza», definendo inaccettabile l’inserimento di due esponenti estranei o appena affiliati al Lega davanti a candidati che incarnano la militanza storica, la continuità e l’identità stessa del partito nella provincia.

In particolare, la lista presentata è stata reputata «irricevibile», e si propone un’alternativa: «L’unico percorso percorribile sarebbe che Vannacci selezioni quattro candidati appartenenti alla sua corrente interna e li faccia correre in modo autonomo alle prossime elezioni Regionali».

Sabato scorso, l’ex generale era ad Arezzo davanti all’abitazione di Sandro Mugnai, imputato per l’omicidio volontario del vicino di casa che, nel corso di una lite, stava demolendo la sua abitazione con una ruspa.

In un colloquio con i giornalisti, si è detto favorevole all’uso del termine «vannaccizzazione»:

«Porto esperienza, ideali e principi all’interno di un partito politico, cercando di coinvolgere il maggior numero di sostenitori possibile. Non vedo perché non si debba parlare di vannaccizzazione o di vannacismo».

Resta da capire se questa nuova stagione, caratterizzata da un’impronta militare, riuscirà a rilanciare Lega, superando l’attuale rappresentanza di due consiglieri regionali – rispetto ai sette del 2020.

Uno dei consiglieri rimasti, Giovanni Galli, ha espresso la propria disponibilità a candidarsi come capolista per la Lega nel collegio di Firenze 1.