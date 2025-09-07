Andrius Kubilius, 69 anni, ex primo ministro della Lituania, ricopre una posizione innovativa a Bruxelles: è il commissario europeo incaricato della Difesa. Mai prima d’ora l’Unione Europea si era impegnata così tanto per sostenere un Paese aggredito dalla Russia.

Quando gli è stato chiesto qual è il livello di aiuto fornito oggi dall’Unione Europea all’Ucraina, Kubilius ha spiegato che l’assistenza complessiva ammonta finora a circa 150 miliardi di euro. «Si tratta di un sostegno molto più consistente rispetto a quello americano, e la componente militare pura si aggira intorno ai 60 miliardi. Per comprendere la portata, negli ultimi tre anni l’UE ha destinato annualmente allo 0,1% del proprio PIL all’Ucraina. Non è uno zero, ma certo non è un livello elevatissimo».

Riguardo alle garanzie di sicurezza, esistono due approcci contrastanti: da un lato Parigi propone l’invio di truppe direttamente in Ucraina; dall’altro l’Italia suggerisce un modello ispirato all’articolo 5 della NATO che prevede un impegno ad intervenire solo in caso di aggressione. Quando gli è stato chiesto quale delle due visioni sia preferibile, Kubilius ha dichiarato:

«I governi europei stanno ancora discutendo su questo tema, ed è un confronto importante. Tuttavia, al momento non vedo segnali che Vladimir Putin sia disposto a firmare un accordo di pace. Le garanzie di sicurezza si attueranno solo se e quando lui lo vorrà.»

Alla domanda se fosse più urgente focalizzarsi sulle garanzie di sicurezza o sul sostegno militare a Kiev, Kubilius ha precisato che non si trattava di un semplice confronto tra priorità, ma ha esortato a mantenere un approccio pragmatico: «Putin attualmente è convinto di vincere e non mostra la volontà di negoziare. In questa situazione la domanda cruciale è: cosa accadrà prossimamente? Per me, potenziare l’esercito ucraino rappresenta un avanzamento fondamentale, senza però trascurare la necessità di affrontare le modalità di garanzie e il rafforzamento della difesa a livello europeo.»

Le sfide del potenziamento della difesa europea

Il potenziamento della difesa europea richiede investimenti significativi. A fronte del progressivo ridimensionamento del sostegno diretto da parte degli Stati Uniti, Kubilius sottolinea l’importanza di esplorare nuovi strumenti. Tra questi vi è il programma SAFE (Support to Armed Forces in Europe), che prevede l’erogazione di 150 miliardi di euro in prestiti agevolati provenienti dal bilancio dell’Unione, destinati a rafforzare le capacità militari di Kiev.

Questa iniziativa mira a creare meccanismi finanziari stabili e duraturi per equipaggiare le forze armate ucraine e garantirne la sostenibilità nel lungo termine. Contestualmente, si discute dell’importanza di consolidare le infrastrutture di difesa comuni tra i Paesi membri, di coordinare la produzione e la distribuzione di armi e munizioni, e di sviluppare un’autonomia strategica europea nel settore militare.

Cooperazione europea e prospettive future

Kubilius ha evidenziato anche l’interesse crescente a rafforzare la collaborazione tra i Paesi europei in ambito difensivo, soprattutto alla luce della crisi ucraina. L’esperienza maturata dal 2022 ha mostrato che l’Europa può diventare un attore più coeso e concreto, capace di sostenere non solo politicamente ma anche materialmente chi subisce aggressioni.

Il commissario ha infine dichiarato:

«È un momento storico per l’Europa. Dobbiamo lavorare insieme con determinazione, sfruttando le nostre risorse comuni e rafforzando le alleanze interne per garantire sicurezza e stabilità in un contesto geopolitico sempre più complesso.»

Il sostegno finanziario che l’Unione europea ha destinato ai governi per investire nella difesa trova un impiego significativo nell’assistenza all’Ucraina. Durante una recente visita ai Paesi che si affacciano al confine orientale dell’UE, con la partecipazione di Ursula von der Leyen, si è potuto osservare come nazioni come la Finlandia, la Polonia e i Paesi baltici stiano costruendo una solida rete di difesa a est dell’Europa.

Cos’è esattamente questo sistema?

Oltre alle tradizionali fortificazioni terrestri, come i cosiddetti “denti di drago”, un ruolo fondamentale è ricoperto da un vero e proprio “muro di droni”. Gli ucraini sono stati in grado di impiegare questa tecnologia lungo la linea del fronte, lunga circa 1.200 chilometri, garantendo una copertura di difesa fino a quindici chilometri di profondità. Questi dispositivi sono essenziali nella lotta contro i carri armati convenzionali, che sparano con una frequenza di cinque-sei minuti: nel 80% dei casi, i droni riescono a neutralizzare efficacemente il bersaglio. L’esercito ucraino ora aspira a collaborare con l’Europa per realizzare congiuntamente questo scudo orientale, estendendolo alla frontiera dell’Unione e, idealmente, includendo l’Ucraina stessa.

Gli ucraini condivideranno dunque le loro innovazioni sui droni con le forze armate europee?

Si tratta di un progetto cooperativo. Le industrie europee del settore difesa possono supportare la produzione di droni e missili ucraini all’interno dei loro stabilimenti produttivi. Alcuni Paesi, come la Danimarca, hanno già iniziato a farlo. Allo stesso tempo, l’Europa potrà acquisire le competenze sviluppate in Ucraina nel corso di questi anni intensi di guerra. Vi è un interesse condiviso da entrambe le parti a realizzare insieme soluzioni tecnologiche efficaci.

Quindi si punta a mettere in comune la capacità industriale europea e l’innovazione tecnologica ucraina nella difesa?

È in fase di sviluppo una piattaforma denominata BraveTech Eu. “Brave”, che significa “coraggioso”, è anche il nome dell’aggregazione ucraina che ha creato l’esercito dei droni, coordinando startup, imprenditori e centri di ricerca del Paese. L’Europa sostiene il processo di costruzione di un ecosistema tecnologico che include satelliti, radar e intelligenza artificiale, mentre l’Ucraina trasferisce le sue competenze e innovazioni specifiche.

È possibile immaginare una difesa efficace con un numero ridotto di soldati supportati da un “esercito” di droni?

L’esperienza operativa dimostra che nelle sale di comando, situate a centinaia di chilometri dalle linee del fronte, non si trovano soldati come comunemente li si immagina, ma giovani operatori con una bevanda e un cappellino da baseball che si occupano di controllare i droni e colpire i carri armati russi tramite schermate digitali. Questi operatori sono incentivati da meccanismi di premi basati su un sistema a punti. Accanto a loro lavorano gli sviluppatori di software che effettuano modifiche e ottimizzazioni in tempo reale, garantendo un continuo processo di innovazione tecnologica. L’esperienza ucraina rappresenta dunque un contributo prezioso per le forze europee.