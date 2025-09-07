Il dibattito sul ruolo dell’assessora Michela Tiboni nella consacrazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt) continua ad animare il Consiglio comunale di Brescia. A seguito delle recenti criticità emerse riguardo alla mancata temporanea riduzione delle ore dedicate all’insegnamento universitario da parte dell’assessora, che avrebbe dovuto consentirle un maggiore impegno nella redazione del Pgt, sono intervenuti il segretario cittadino del Partito Democratico, Roberto Cammarata, e il capogruppo in Loggia, Roberto Omodei.

In una nota congiunta, entrambi sottolineano come il PD non abbia mai richiesto sostituzioni nella giunta né preteso da Tiboni una scelta netta tra l’attività accademica e quella politica, riconoscendo la serietà e l’efficacia del suo operato. Allo stesso tempo concordano con la sindaca sull’esigenza di un maggiore presidio politico dell’assessorato, evidenziando però che l’assessora sta già lavorando attivamente per soddisfare tali richieste.

Il coordinamento tra le istituzioni prosegue con efficacia: questa settimana l’assessora ha infatti avanzato la richiesta di inserire all’ordine del giorno della prossima Giunta la presentazione del Documento Programmatico, il quale verrà successivamente esaminato in commissione urbanistica. Parallelamente, si sta sviluppando il progetto per l’Agenda Brescia 2050, che si prevede di completare entro la fine dell’anno.

Nel frattempo, numerosi piani attuativi e permessi di costruzione sono in fase di avanzamento grazie all’impegno diretto dell’assessorato.

I rappresentanti del PD tengono inoltre a precisare che la definizione delle priorità amministrative, così come la valutazione dell’efficacia delle singole aree operative, rimangono competenze esclusive della sindaca e della giunta comunale.

Il confronto politico e le prospettive future

Cammarata e Omodei affermano di aver apprezzato il dialogo aperto con la sindaca nei mesi precedenti, un confronto volto a preservare la coesione interna della coalizione di centro-sinistra.

Riguardo all’eventualità di cambiamenti nella composizione della giunta, i due esponenti sembrano propensi a mantenere lo status quo, evitando discussioni che possano destabilizzare l’armonia della maggioranza. Tuttavia, lasciano intendere che qualora la sindaca decidesse autonomamente di procedere a modifiche, non si opporrebbero a decisioni irrimandabili.

Questa posizione riflette la volontà di un equilibrio politico delicato, in cui l’unità di intenti prevale sulle divergenze di natura gestionale o organizzativa.