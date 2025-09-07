Michele Emiliano è diventato padre per la quarta volta. Nella mattinata del 7 settembre, all’ospedale Di Venere di Bari, la sua compagna, Valeria Gentile, ha dato alla luce una bambina chiamata Maria Antonietta. Sia la neonata che la madre godono di ottima salute.

Ieri il presidente della Regione Puglia aveva accompagnato la compagna in ospedale, rinunciando a tutti gli impegni politici previsti. Emiliano, 66 anni, ha tre figli—Giovanni, Francesca e Pietro—avuti dalla ex moglie, ed è nonno di Enea, il figlio di Giovanni.

Da tempo Emiliano vive in un appartamento nel centro di Bari con la compagna, una donna di 40 anni originaria di Monopoli, conosciuta artisticamente come “Nuvola”. La loro storia è iniziata qualche tempo fa durante il Phest, il festival internazionale di fotografia e arte che si svolge da dieci anni proprio a Monopoli. In quella occasione, Valeria Gentile era presente come artista e aveva ricevuto una menzione speciale per la sua opera “I see you. From your face to blue”.

Valeria Gentile, profondamente legata al territorio pugliese, ha vissuto anche a Bologna e Milano. La coppia ha mantenuto la massima riservatezza sulla gravidanza, chiedendo discrezione fino al momento della nascita.

Il lieto evento è stato accolto con gioia da tutti i collaboratori più stretti del governatore.