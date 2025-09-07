Una nuova, inedita frontiera si apre nel settore dei benefit aziendali. Edenred, leader globale nel settore, ha annunciato l’ingresso di Lafarmacia. – la più estesa catena di farmacie in Italia con oltre 550 punti vendita – nel proprio network buoni acquisto. I beneficiari Edenred potranno ora utilizzare i loro voucher per una vasta selezione di prodotti parafarmaceutici e di uso quotidiano, dagli integratori alla dermocosmesi, in tutti i punti vendita della catena. Si tratta della prima volta che una catena di farmacie entra a far parte del network Edenred, una sinergia innovativa nel panorama del welfare nazionale.

Buoni acquisto, una scelta strategica

Questa partnership risponde a un’esigenza crescente delle famiglie italiane, come confermato dai dati dell’Osservatorio Welfare di Edenred. Agnieszka Piszczek, Chief Partnership Officer di Edenred Italia, ha spiegato: “Secondo i dati del nostro Osservatorio Welfare, anche nel 2024 cresce l’attenzione verso soluzioni che permettano di contenere le spese quotidiane, migliorando concretamente la qualità di vita di chi lavora. I buoni acquisto si confermano tra le scelte più apprezzate per la loro flessibilità e semplicità d’uso.” La nuova collaborazione mira ad arricchire ulteriormente il network, offrendo un’esperienza più vicina ai bisogni reali delle persone, con una presenza capillare sul territorio e un impatto tangibile nella vita di tutti i giorni.

Lafarmacia. consolida la sua leadership

Anche per Lafarmacia. l’accordo rappresenta un passo avanti cruciale. Alberto Oteri, Retail Director di Lafarmacia., ha commentato: “Essere la prima catena di farmacie a entrare nel network di Edenred è per noi un traguardo strategico e un segnale tangibile di innovazione. Ampliamo in questo modo il nostro servizio, offrendo nuove modalità d’accesso alla salute e al benessere, e rafforzando la nostra leadership nel settore”.