Roma si prepara ad accogliere la terza edizione di ECO Festival, l’evento dedicato alla mobilità sostenibile e alle città intelligenti. L’appuntamento è fissato per il 16 e 17 settembre 2025 presso il Centro Congressi di Piazza di Spagna, in concomitanza con l’inizio della “Settimana europea della Mobilità”. L’obiettivo è fare il punto sulla transizione ecologica nel trasporto di persone e merci, analizzando temi cruciali come infrastrutture, innovazione, economia circolare e impatto dell’intelligenza artificiale.

Urso e Pichetto Fratin tra gli ospiti: riflettori sull’indagine Piepoli

La manifestazione coinvolgerà i principali attori del settore, con la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, istituzionale, accademico e imprenditoriale. Ad aprire i lavori, il 16 settembre, i saluti del vicepresidente ANCI Vito Parisi e dell’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patané. Spazio poi alle interviste ai Ministri Adolfo Urso, nella foto, (Imprese e Made in Italy) e Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente e Sicurezza Energetica). Uno dei momenti più attesi sarà la presentazione dei risultati de “L’indagine sulla mobilità sostenibile in Italia”, realizzata dall’Istituto Piepoli. Lo studio, basato su un campione di 1.000 italiani, svelerà dati inediti sulle abitudini di spostamento, sulla consapevolezza ambientale e sull’impatto delle nuove tecnologie, definendo per la prima volta un indice di mobilità sostenibile dei cittadini italiani.

Dalle fake news sulle batterie all’idrogeno e alla riforestazione

La prima giornata proseguirà con interventi di esperti come Claudio Magliulo di Clean cities campaign e Fabrizio Penna del MASE, che si concentreranno sugli investimenti “green” del PNRR. Francesco Naso di Motus-E affronterà il tema delle fake news sulle batterie elettriche. I lavori del mattino saranno chiusi da Antonio Decaro, Presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. La seconda giornata, il 17 settembre, vedrà l’intervento del Viceministro Edoardo Rixi. Saranno approfonditi temi come il ruolo della bicicletta, l’idrogeno come alternativa al petrolio, l’importanza della riforestazione urbana e l’impatto della mobilità sull’inquinamento atmosferico.