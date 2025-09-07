Si è spento Alfredo Ambrosetti, fondatore del celebre Forum di Cernobbio, evento che ha raggiunto quest’anno la 51ª edizione e che si sta svolgendo in questi giorni a Villa d’Este.

Ambrosetti aveva 94 anni. Nato a Varese il 25 giugno 1931, ha dato vita a Milano a uno dei primi studi di consulenza aziendale in Italia, lo Studio Ambrosetti. Fu proprio nel 1974 che nacque l’idea del Forum, con la prima edizione svolta nel 1975.

La genesi del Forum risale, come raccontato dallo stesso Ambrosetti, «a un’intuizione durante una fredda e nebbiosa sera di novembre». All’epoca avevano avviato, per primi in Italia, il servizio di Aggiornamento Permanente (AP) rivolto ai massimi dirigenti d’impresa nelle principali regioni.

«Stavo tornando in treno con Umberto Colombo, che aveva condotto in Veneto una sessione sullo scenario tecnologico», ricorda Ambrosetti nelle testimonianze raccolte dall’Università Cattolica.

«Era un periodo segnato dal terrorismo, dalle Brigate Rosse, dall’inflazione a doppia cifra e dalla crisi petrolifera. A un certo punto gli chiesi se fosse sensato trattare lo scenario economico, socio-politico e tecnologico in tre incontri separati, quando invece sono strettamente interconnessi. Colombo condivise il mio dubbio e così nacque il Forum di Villa d’Este, un incontro di tre giorni dedicati ciascuno a uno di questi temi».