Antonio Decaro sembrava aver adottato uno dei più noti insegnamenti evangelici: «Sia il vostro dire sì sì, no no. Il di più viene dal maligno». Tuttavia, la sua posizione si è rivelata un ambivalente «sì, no, nì».

Ha espresso il suo sì alla candidatura come governatore indicata dal cosiddetto «campo largo» in Puglia. Ha invece detto no alla ricandidatura di Michele Emiliano, governatore uscente che, rientrando nel consiglio regionale con una sua squadra di fedelissimi, avrebbe potuto mantenere in parte il suo potere. Il suo nì riguarda invece Nichi Vendola, che si presenterà nuovamente come candidato in consiglio regionale nelle liste dei Verdi e della Sinistra – un fatto particolarmente significativo se si pensa a quanto tempo sia passato da quando i Verdi lo accusavano per la questione Ilva di Taranto. Vendola avrebbe però promesso di lasciare presto il consiglio regionale per candidarsi e, presumibilmente, essere eletto al Parlamento nazionale alle prossime elezioni.

Nel passo evangelico di Matteo, oltre a incitare a dire la verità senza esagerazioni, si raccomanda: «Non giurerai il falso… ma io vi dico: non giurare affatto…». Un monito difficilmente applicabile in ambito politico, dove le situazioni tendono ad essere ben più complesse e ambigue.

Questa complessità emerge chiaramente nella vicenda pugliese, che appare come una vera e propria pantomima politica. Due aspetti in particolare meritano attenzione. Il primo è quello che potremmo definire il «gioco della liana».

Michele Emiliano puntava a una candidatura in Puglia, probabilmente solo come soluzione temporanea in attesa di accedere al Parlamento nazionale, presumibilmente nel 2027. Per questo, aveva necessità di mantenere un incarico politico che gli consentisse di non dover tornare troppo presto a ruoli giudiziari, visto che non si è mai dimesso dalla magistratura.

Nichi Vendola ha annunciato la propria candidatura con l’obiettivo di occupare il ruolo regionale sempre temporaneamente, fino al suo ritorno al Parlamento nazionale. Ha dichiarato di farlo «in spirito di servizio».

Antonio Decaro, invece, aveva già partecipato alle elezioni europee un anno fa aspettando di potersi presentare come candidato governatore in Puglia, facendolo ora concretamente.

Analogamente, nelle altre regioni italiane ci sono figure come Matteo Ricci e Pasquale Tridico, già eletti all’Europarlamento di Bruxelles e ora candidati governatori rispettivamente nelle Marche e in Calabria, sempre a sostegno del «campo largo».

La strategia politica dietro le candidature

Questa serie di candidature di esponenti europei conferma una strategia politica più ampia: utilizzare posizioni elettive temporanee come trampolino verso incarichi più rilevanti a livello nazionale.

Tali manovre permettono ai politici di mantenere visibilità e controllo sul territorio in attesa di spostarsi verso ruoli parlamentari, senza però rinunciare ad alcun potere o privilegio acquisito.

Questo meccanismo non è privo di critiche: molti osservatori sottolineano come questo tipo di politiche possa generare instabilità e mancanza di chiarezza nelle decisioni agli occhi degli elettori.

Riflessioni sul sistema politico locale e nazionale

Il ricorso a candidature multiple e temporanee evidenzia un sistema politico dove le alleanze sono spesso fluide e il potere viene gestito più come una rete di relazioni che come un mandato chiaro e definito.

La Puglia, con il suo scenario politico complesso e articolato, rappresenta un esempio significativo di come le aspettative elettorali siano spesso intrecciate con strategie di lungo termine a livello nazionale.

In questo contesto, la figura del governatore assume un duplice ruolo: da un lato è responsabile diretto delle politiche regionali, dall’altro rappresenta una pedina fondamentale nei giochi politici più ampi che coinvolgono il Parlamento europeo e nazionale.

Il bilanciamento tra queste diverse funzioni è assai delicato e prova a riflettere la tensione tra interessi locali e ambizioni politiche più vaste.

Gli incarichi elettivi, per i quali i politici chiedono il voto promettendo un impegno costante una volta eletti, vengono spesso sfruttati come Tarzan utilizzava le liane per spostarsi da una posizione all’altra. Questo comportamento mette in luce un certo disprezzo verso la democrazia rappresentativa, usata più come strumento per costruire, distruggere e ricostruire carriere politiche spesso a vita. Su questo aspetto, in fondo, ha ragione Vincenzo De Luca, che almeno ha mantenuto questo modello di spostamento politico esclusivamente all’interno della Campania.

Un secondo elemento che suscita perplessità in questa vicenda è il coinvolgimento dello stesso Antonio Decaro in questo meccanismo. Egli rappresenta certamente il miglior candidato che il centrosinistra potesse proporre per queste elezioni, e probabilmente anche il miglior governatore possibile per la Puglia. Il centrodestra regionale, infatti, sembra privo di figure politiche di rilievo disposte a rischiare. Proprio per questo motivo, in passato avevamo molto apprezzato la fermezza, quasi evangelica, con cui Decaro aveva dichiarato di non poter accettare un incarico nel contesto di una pressione politica così forte da parte di due ex governatori, i quali cercavano di influenzarlo direttamente all’interno del consiglio regionale.

Tra questi due ex governatori figura Michele Emiliano, appena uscito dalla presidenza regionale, ancora con a disposizione una rete molto efficace di relazioni politiche e con il controllo diretto di numerosi collaboratori. Emiliano è stato inoltre l’ideatore e la figura dominante di un sistema politico basato su trasformismi e cooptazioni che hanno progressivamente indebolito l’opposizione, inglobandola nella maggioranza. Sebbene sia stato oggetto di indagini giudiziarie senza però essere formalmente coinvolto penalmente, il suo modello politico è stato spesso criticato, specialmente per presunti meccanismi come il voto di scambio.

Non è quindi difficile comprendere il motivo per cui Decaro desiderasse tagliare ogni legame con questo passato politico: voleva spezzare i fili che lo avrebbero condizionato in un sistema nel quale non era protagonista ma al quale non era riuscito a sottrarsi completamente. È dunque dispiacevole che, proprio sul finale, anche Decaro sia stato costretto a scendere a compromessi e ad accettare patti. La politica italiana, e in particolare quella del Sud, avrebbe infatti bisogno di governanti che prendano sul serio il principio evangelico del «sì sì, no no».

Antonio Decaro avrebbe potuto incarnare un modello diverso di politico meridionale, capace di proporsi anche su scala nazionale e di giocare un ruolo significativo nel suo stesso partito, il Partito Democratico, soprattutto quando la segreteria di Elly Schlein avrà necessità di un ricambio generazionale. Forse ci riuscirà comunque, anche se probabilmente non nei prossimi cinque o dieci anni. Restiamo nella speranza che, in caso di elezione, si dimostri un amministratore competente e capace di rispondere alle esigenze del suo mandato.